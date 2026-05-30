PSG 1(4)-(3)1 Arsenal: La tanda de penaltis otorga al PSG de Luis Enrique su segunda Champions League

El conjunto parisino obtiene su segundo título, de forma consecutiva, tras imponerse en los penaltis al equipo de Mikel Arteta, que se adelantó gracias a Kai Havertz, pero se vio empatado por Ousmane Dembélé

La Champions League llegó a su final con un apoteósico duelo en el Puskas Arena de Budapest, Hungría. El PSG de Luis Enrique llegaba para revalidar el título, mientras que el Arsenal de Mikel Arteta quería conquistar su primera ‘Orejona’ tras ganar la Premier League.

Tras los 90 minutos reglamentarios donde los goles de Kai Havertz, del Arsenal, y Osumane Dembélé, del PSG, mantuvieron el empate, la final se decidió en la tanda de penalti. Tan solo cinco lanzamientos por cada equipo hicieron falta para otorgarle el título a los franceses tras el fallo final de Gabriel.

Kai Havertz adelanta al Arsenal ante el PSG

El partido empezó de la forma más digna posible para una final de Champions de este calibre. Con dos equipos conocedores de las aptitudes del rival, los tanteos eran la tónica general hasta que el Arsenal golpeó primero.

Era el minuto 5 de partido cuando Kai Havertz se escapó hacia la portería de Safonov. El atacante alemán encaró por el lateral izquierdo del área y, cuando se quedaba sin hueco, haciendo previsible un centro, se sacó un zurdazo que reventaba la red superior del PSG. El Arsenal golpeaba primero en Budapest.

A pesar del jarro de agua fría, el PSG de Luis Enrique no bajó el ritmo, empezando a acosar el área de Raya con grandes ocasiones, haciéndose dueño del balón, mientras el Arsenal se encomendaba defensivamente a un Saliba estelar.

Safonov da el susto del partido

Llegado el minuto 22 de partido, el árbitro señalaba la pausa de hidratación cuando el PSG más atacaba. Luis Enrique y Mikel Arteta recibían una gran oportunidad para hacer reajustes después de que el guion de partido cambiara tan rápido.

En la reanudación tendríamos uno de los momentos más tensos de la primera mitad. Tras un centro, Safonov salía a por el balón mientras Marquinhos quería interceptarlo, provocando que el brasileño le diera un rodillazo en la cabeza a su portero.

El ruso quedaba aturdido y los servicios médicos entraban de urgencia. Momentos de tensión en el Puskas Arena hasta que finalmente, tras varios minutos, Safonov podía continuar para alivio de todos.

El PSG no es capaz de afinar puntería

Con el equipo de Luis Enrique totalmente volcado, la defensa Gunner realizó una auténtica exhibición para mantener la ventaja. Tal fue la buena práctica defensiva, que Fabián logró realizar el primer disparo a puerta parisino en el minuto 42.

Sin grandes ocasiones, más que algunos disparos que salieron desviados, el árbitro señalaba el camino a vestuarios tras 6 minutos de añadido. Posesión para el PSG y acierto del Arsenal fue el perfecto resumen de una primera mitad algo decepcionante.

Dembélé iguala la final ante el Arsenal

El descanso sentó mucho mejor al Arsenal, que mostraba una versión mucho más agresiva, con una presión intensa en campo rival, ahogando desde el inicio las jugadas de ataque del PSG. Los parisinos se desesperaban sin encontrar la portería de David Raya.

A pesar de ello, fruto de los hombres de moda en La Ciudad de la Luz, el PSG lograba igualar la final poco después de cumplirse la hora de partido, fruto de un penalti muy bien provocado.

Dembélé recorta distancias desde el punto de penalti

Kvaratskhelia encaraba el área de Raya desde la zona izquierda, buscando una pared interior con Dembéle. El francés devolvía en profundidad el esférico cuando Mosquera, que había perdido la marca, entraba por detrás derribando al georgiano. Penalti para los de Luis Enrique, que encontraban premio cuando peor lo estaban pasando

El encargado de ejecutar la pena máxima fue el Balón de Oro, Osumane Dembélé. Con una carrera recta hacia el balón, el francés engañaba por completo a un Raya que eligió tirarse sobre su lado derecho. Minuto 65 de partido y la igualdad regresaba al marcador.

El partido se va a la prórroga

Con el tiempo reglamentario ya cumplido, el árbitro añadió seis minutos de descuento, donde Barcola tuvo una ocasión clarísima. Carrera en solitario del francés que erró en su último toque al balón, provocando que la definición saliera directamente contra el lateral de la portería de Raya.

Sin tiempo para más, la final se iba a la prórroga tras una segunda mitad llena de buen fútbol, donde el PSG había controlado más, pero el Arsenal había generado bastante peligro. Despliegue físico excepcional de ambos equipos.

Los penaltis deciden al campeón de la Champions League 2026

La primera mitad de la prórroga pasó sin pena ni gloria, donde lo más reseñable fue un posible penalti de Nuno Mendes sobre Eze, que el banquillo del Arsenal pidió airosamente, provocando las amarillas para Rice y Arteta.

Muchos calambres, jugadores pidiendo el cambio, y un partido que se iba a sus últimos 15 minutos con ambos equipos fundidos.

Equipos fundidos que no generan peligro

Reflejo de la primera mitad de la prórroga, en los últimos quince minutos no pasaron grandes cosas, con un Arsenal que buscó el gol en los últimos minutos. Con un saque de esquina para los ingleses que provocó varios rechaces, mucha tensión y disparos rebotados en defensores, el árbitro señaló el final del partido para dar paso a la tanda de penaltis.

El PSG es bicampeón de la Champions League tras vencer al Arsenal en penaltis

La tanda de penaltis se decidió en el campo de los hinchas del PSG, con el conjunto parisino lanzando primero. El encargado de ejecutar el disparo fue Gonçalo Ramos, que engañó a David Raya colando el esférico por la izquierda del guardameta.

Tras el portugués, Gyökeres, del Arsenal, y Doué, del PSG, imitaron el disparo para anotar los cuatro primeros lanzamientos. El siguiente fue Eze, quien fruto de los nervios y la tensión se pensó demasiado el lanzamiento, realizó varias paradas y acabó definiendo directamente fuera por la derecha de Safonov.

Con la ventaja parisina, fue el turno de Nuno Mendes para encarrilar la tanda, pero el portugués se encontró con un heroico Raya. El español adivinó las intenciones al lanzarse sobre su izquierda.

Con la posibilidad de volver a empatar, fue Declan Rice el lanzador del conjunto inglés, quien dio un pase a la red por la izquierda de un inmóvil Safonov. A él, le siguieron Hakimi y Martinelli para anotar sus disparos por las derechas de unos engañados porteros.

En el quinto y último disparo, Beraldo fue el elegido por Luis Enrique. El centrocampista aprovechó que Raya se venció demasiado pronto para anotar por la izquierda del guardameta. El último lanzamiento lo hizo Gabriel, que no encontró portería, mandando su disparo por encima del larguero.

Los aficionados y jugadores del PSG estallaban en júbilo al proclamarse bicampeones del la Champions League, mientras que las lágrimas comenzaron a llenar los rostros ingleses, especialmente de un Gabriel desconsolado tras haber errado el último penalti.

Luis Enrique hace historia, entrega al PSG su segunda Champions, y entra en el selecto grupo de equipos que han ganado el torneo en dos años consecutivos, ampliando la leyenda del entrenador español.

Ficha técnica

1 - París SG: Matvey Safonov; Achraf Hakimi, Marquinhos (Illia Zabarnyi, m.106), William Pacho, Nuno Mendes; Vitinha (Lucas Beraldo, m.106), Joao Neves, Fabián Ruiz (Warren Zaire-mery, m.95); Desire Doué, Ousmane Dembélé (Gonçalo Ramos, m.96+) y Khvicha Kvaratskhelia (Bradley Barcola, m.83).

1 - Arsenal: David Raya; Christian Mosquera (Jurrien Timber, m.66), William Saliba, Gabriel, Piero Hincapié; Declan Rice, Myles Lewis-Skelly (Martin Zubimendi, m.91), Martin Odegaard (Viktor Gyokeres, m.66), Bukayo Saka (Noni Madueke, m.83), Leandro Trossard (Gabriel Martinelli, m.83) y Kai Havertz (Ebrechi Eze, m.91)

Goles: 0-1, m.6: Kai Havertz. 1-1, m.65: Ousmane Dembele, de penalti.

Penaltis: G.Ramos (PSG): Gol (1-0); Gyokeres (Arsenal): Gol (1-1); Doue (PSG): Gol (2-1); Eze (Arsenal): falla (2-1); N.Mendes (PSG): falla (2-1); Rice (Arsenal): gol (2-2); Hakimi (PSG): gol (3-2); Martinelli (Arsenal): gol (3-3); Beraldo (PSG): gol (4-3); Gabriel (Arsenal): falla (4-3).

Árbitro: Daniel Siebert (ALE). Mostró tarjeta amarilla a Christian Mosquera, Bukayo Saka, Viktor Gyokeres, Declan Rice y al entrenador, Mikel Arteta, del Arsenal; y a Joao Neves y Nuno Mendes, del París Saint Germain.

Incidencias: Final de la Liga de Campeones disputada en el estadio Puskas Arena de Budapest ante unos 67.000 espectadores.