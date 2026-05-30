Enrique Riquelme aprovecha la final de la Champions League como propaganda electoral de cara a las elecciones en el Real Madrid

Hasta cuatro autobuses con propaganda de la candidatura de Enrique Riquelme a la presidencia del Real Madrid se han paseado por los alrededores del Puskas Arenas en la previa de la final de la Champions League

El Real Madrid se ha colado en la final de la UEFA Champions League con cuatro autobuses de propaganda de la candidatura de Enrique Riquelme de cara a las elecciones del Real Madrid. Los autocares se han podido ver por los alrededores del Puskas Arenas de Budapest, dónde se disputa la final de la máxima competición europea de clubes entre el Arsenal y el PSG.

Alrededor del estadio, los autobuses con lemas escritos en ellos y con la cara de Enrique Riquelme. "Disfrutad de la noche, volveremos' o 'Los rivales van y vienen. ' son algunas frases que se pueden leer en estos vehículos. Un claro aviso o provocación a los equipos finalistas, así como al resto de plantillas, ya que el club blanco lleva dos años sin ganar la Champions League y sin títulos.

Este nuevo método de propaganda electoral de Enrique Riquelme se asemeja a la última idea de Florentino Pérez, que colgó lonas en Madrid dónde defendía su gestión con la cantidad de títulos que el Real Madrid ha logrado durante su mandato. Enrique Riquelme ha querido dar un paso más allá y dar un alirón a su candidatura presentándose al fútbol europeo. La decisión ha generado debate en las redes sociales, siendo aplaudida por muchos y criticada por un sector de la afición que no comparte la idea de llevar las elecciones del Real Madrid más allá de la capital española.

Crispación y temas ajenos al Real Madrid en las elecciones a la presidencia

Todo esto, además, ocurre en un contexto crispado tras una semana intensa de cara a las elecciones a la presidencia del Real Madrid. enrique Riquelme sacó a la palestra el 'caso Negreira' para acusar a Florentino de ser cómplice del Barcelona. El candidato a la presidencia del Real Madrid denunció que "el caso Negreira es una de las mayores faltas de respeto" recibidas como club y que "no ha pasado nada, ni va pasar nada, por no ir a tiempo y haber levantado la mano a tiempo". El empresario se expresó en el acto de presentación de su proyecto social, que incluye medidas dirigidas hacia los socios y también "de protección de la identidad institucional". "No más manipulación interesada como el 'caso Negreira'", reclamó.

El pasado día 12, Florentino Pérez, en el acto en el que anunció la celebración de las elecciones a las que volverá a concurrir comunicó que del club iba a presentar a la UEFA un dossier de 500 páginas sobre el caso Negreira para denunciar lo que definió como "el mayor caso de corrupción de la historia del fútbol"