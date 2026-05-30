La Juventus, pescando en río revuelto: Brahim debe tomar una decisión de futuro

La 'Vechia Signora' presentará una oferta por el internacional marroquí en tiempo y forma, aunque el interés ya se hace saber desde Italia; el jugador prefiere por ahora esperar a que se dilucide la realidad del club con las elecciones a la presidencia y la confirmación del nuevo entrenador

El mercado de fichajes empieza a moverse en Europa y el Real Madrid sigue siendo un 'coto de caza' de primer nivel para algunos de los gigantes del panorama internacional. Dentro de la plantilla plagada de grandes jugadores, uno de los nombres que vuelve a aparecer en el mercado es el de Brahim Díaz.

La Juventus le quiere como líder del nuevo proyecto

El internacional marroquí sigue despertando interés en Europa y, según informa La Gazzetta dello Sport en su portada, la Juventus ha decidido convertirlo en uno de sus grandes objetivos para reforzar la plantilla de la próxima temporada.

La información procedente de Italia sitúa al futbolista madridista entre las prioridades de Luciano Spalletti para reconstruir un equipo que afronta un verano complicado tras quedarse fuera de la próxima edición de la Champions League.

Pese a las dificultades económicas derivadas de ese revés deportivo, la entidad turinesa no renuncia a intentar una operación que considera estratégica. La cuestión ahora pasa por la decisión que tome el Real Madrid.

Brahim espera una decisión

El futbolista afronta uno de los veranos más importantes de su carrera. A sus 26 años, sigue convencido de que puede triunfar en el Santiago Bernabéu, pero también es consciente de que la competencia vuelve a ser feroz y que la incertidumbre es total con las elecciones a la presidencia en el horizonte y la incógnita de quién será el nuevo entrenador.

El jugador da por hecho que, pase lo que pase en el palco y en el banquillo, llegarán nuevos fichajes de enorme competencia y volverá a sentirse una acumulación de talento ofensivo tremendo en el equipo, por lo que se verá obligado a tomar decisiones. Brahim parte con el aval de haber rendido siempre que ha tenido oportunidades, pero también sabe que su protagonismo ha estado condicionado por la presencia de algunas de las mayores estrellas del fútbol mundial.

Esa situación es precisamente la que ha llevado a la Juventus a mantenerse al tanto de una hipotética negociación. El conjunto italiano considera que existe una pequeña ventana de oportunidad para intentar convencer al futbolista del Real Madrid antes de proceder a abrir una negociación con el club.

Un futbolista muy valorado en Valdebebas

A diferencia de otros casos que sí aparecen claramente en la rampa de salida, Brahim sigue siendo un jugador muy apreciado dentro de la estructura deportiva madridista. Su polivalencia, su capacidad para actuar en varias posiciones del ataque y su compromiso competitivo son aspectos especialmente valorados dentro del club.

Además, cada vez que ha tenido continuidad, ha respondido con actuaciones de alto nivel. Esa regularidad es la que provoca que en el Real Madrid no exista ninguna urgencia por desprenderse de él. Por eso, cualquier operación dependería más de una decisión deportiva relacionada con la configuración de la plantilla del próximo entrenador que de una necesidad económica.

La Juventus insiste

Luciano Spalletti considera a Brahim una pieza ideal para liderar el nuevo proyecto juventino. El técnico cree que el marroquí podría asumir un papel mucho más protagonista del que tiene actualmente en Madrid y convertirse en uno de los referentes ofensivos del equipo.

La 'Vecchia Signora' lleva tiempo siguiendo su evolución y considera que reúne las características técnicas que necesita para recuperar competitividad tanto en la Serie A como en Europa. Sin embargo, antes de plantear una ofensiva definitiva, el club italiano necesita resolver varias operaciones de salida que le permitan generar margen económico.

Verano de decisiones en el Bernabéu

La realidad es que el interés de la Juventus llega en un momento especialmente delicado para muchos futbolistas del Real Madrid.

El verano será largo en el Real Madrid. Primero habrá que esperar a las elecciones del próximo 7 de junio, después a la toma de posesión de Florentino Pérez o Enrique Riquelme y, posteriormente, se producirá la llegada del nuevo técnico que relevará a Álvaro Arbeloa. Una vez superados estos pasos, llegará el momento de las entradas y las salidas.

Por el momento, el marroquí mantiene su idea de seguir peleando por un sitio en el Santiago Bernabéu, se centra en su participación en el Mundial con Marruecos y no contempla una salida precipitada antes de tiempo. El mercado solo acaba de comenzar y la Juventus ya ha dejado clara su postura.

El jugador tiene contrato hasta junio de 2027 y su valor de mercado se sitúa en torno a los 35 millones de euros. La Serie A es una competición que conoce bien después de varias temporadas en el AC Milan.

La última palabra, eso sí, la tendrá un Real Madrid que deberá decidir si mantiene a uno de sus futbolistas más versátiles o escucha las propuestas que empiezan a llegar desde Europa.