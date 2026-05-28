Florentino Pérez y la renovación de Vinicius: "Yo deseo que siga en el Real Madrid"

El presidente de la entidad madridista ha dejado clara su postura sobre el brasileño, que acaba contrato en el verano de 2027, y ha dicho que no ha hablado con Mourinho

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, ha manifestado su deseo de que Vinicius Junior renueve con la entidad madridista y alargue su vinculación que finaliza en el verano de 2027. Una clara escenificación de su postura después de que también el brasileño hablara del asunto un día antes y le lanzara el guante al máximo dirigente de la entidad merengue en pleno proceso electoral.

El presidente del Real Madrid, en una entrevista en Televisión Española, ha sido claro sobre la situación de Vinicius y si el futuro del brasileño seguirá ligado al club blanco con un nuevo contrato que prolongue la relación. "No sé si va a renovar. Si pregunta por mi opinión, yo deseo que siga en el Real Madrid porque es uno de los mejores jugadores del mundo", ha manifestado Florentino Pérez.

Todo después de que un día antes se pronunciara un día antes el propio Vinicius. "No tengo prisa por renovar mi contrato. Tengo un contrato hasta 2027. Así que hasta 2027 tenemos mucho que discutir con el Madrid, y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros, comentaba el brasileño en una entrevista en Cazé TV, donde seguía: "Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante. Quiero seguir toda mi vida aquí. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar".

Florentino Pérez dice que no ha hablado con Mourinho

No ha sido el único asunto interesante sobre el que se ha expresado Florentino Pérez. También fue cuestionado por Jose Mourinho y sí será el próximo entrenador del Real Madrid. "Es un buen entrenador claramente pero no lo voy a anunciar porque todavía no he hablado con Mourinho", ha comentado. El presidente ha dicho que se está pensando aún el técnico del banquillo para la temporada que viene.

Ya en clave electoral, Florentino Pérez ha descartado que vaya a mantener un debate con Enrique Riquelme, el otro candidato que concurre a las elecciones del próximo 7 de junio. "No voy a debatir con nadie, que hable él todo lo que quiera. Yo hablo aquí y lo explico todo", ha relatado el presidente madridista que también fue preguntado por si el club, como dice Riquelme, se va a privatizar: "Eso quien lo dice son los malos. Hemos sufrido muchos ataques y LaLiga contribuyó porque nos querían quitar los ingresos económicos del Madrid para repartirlo entre todos los clubes. Una cosa insólita que conseguimos parar, pero la única manera de proteger nuestro patrimonio es que pase el valor del club a todos los socios".

Además, Florentino Pérez ha lanzado un ataque a Enrique Riquelme. "Quiero mucho al Real Madrid y cuando veo que van por él, aquí estoy yo. Estaba detectando un movimiento en la sombra que tenía como objetivo desestabilizar al club a través de mi persona. Da la sensación de que ha venido porque necesita el club para su empresa", ha indicado el presidente del Real Madrid sobre su rival en las urnas.