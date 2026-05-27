Vinícius pospone su futuro en el Real Madrid: "Tenemos mucho que discutir con el Madrid"

El futbolista del Real Madrid asegura que está tranquilo en relación a su futuro, a pesar de que solo le resta un año de contrato. Vinícius quiere seguir en el conjunto blanco y así se lo confirma a la directiva de Valdebebas

El futuro de Vinícius en el Real Madrid sigue en el aire. En junio de 2027 el futbolista brasileño termina su contrato en el conjunto blanco y la renovación sigue sin llegar. La directiva del club madrileño y la estrella carioca siguen sin cogerse el compás, aunque la situación no preocupa a Vinícius, que pospone su futuro en el Real Madrid: "No tengo prisa por renovar mi contrato".

En una entrevista en Cazé TV, Vinícius ha asegurado que está tranquilo en torno a su futuro, a pesar de que le resta, tan solo, un año de contrato. Ambas partes siguen sin ponerse de acuerdo para firmar la prolongación del futbolista, que ha vivido una temporada irregular empañada por el mal comportamiento del brasileño, especialmente con Xabi Alonso. "No tengo prisa por renovar mi contrato. Tengo un contrato hasta 2027. Así que hasta 2027 tenemos mucho que discutir con el Madrid, y el Madrid tiene mucho que discutir con nosotros", subrayaba Vinícius.

Aún así, el delantero blanco asegura que su único deseo es continuar en el Real Madrid, cerrando la opción a una posible salida a cualquier otro club europeo. "Nunca me he imaginado fuera del Real Madrid. Aprovecho cada minuto que estoy aquí porque es el club de mis sueños. Ahora soy uno de los capitanes y eso es muy importante. Quiero seguir toda mi vida aquí. El presidente confía en mí y yo confío en él. Hay que esperar", añade Vinícius.

La relación de Vinícius y Mbappé en el Real Madrid

En otro orden de cosas, Vinícius aclaró su relación personal con Mbappé: "Siempre he tenido una buena relación con Mbappé, también fuera del campo. Siempre le enviaba muchos mensajes para que viniera al Madrid. Todavía no hemos podido jugar bien, como queremos, y ganar títulos, pero podremos revertir esa situación. Es una buena persona, él siempre me defiende en entrevistas o dentro del campo, como contra el Benfica. Yo también le defendería a él. Es un jugador legendario que va a marcar una época en el Madrid".

Vinícius sobre Lamien Yamal: "Es un gran jugador y es muy difícil jugar contra él"

Además, la estrella del Real Madrid también habló de Lamine Yamal: "Lamine es uno de esos jugadores por los que la gente paga para ver jugar. Es un gran jugador y es muy difícil jugar contra él. Estoy seguro de que él también admira a los jugadores del Madrid", sentenció el extremo del conjunto blanco.