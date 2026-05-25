Riquelme asegura que ya tiene dos fichajes cerrados: "Son dos estrellas internacionales"

El candidato a la presidencia del Real Madrid pasa al ataque con una explosiva declaración de intenciones asegurando que en breve anunciará la identidad de los dos futbolistas firmados y adelanta que ya está trabajando en la contratación del entrenador que liderará el proyecto si gana las elecciones

Enrique Riquelme ha decidido pasar al ataque. El aspirante a la presidencia del Real Madrid, que medirá sus fuerzas con Florentino Pérez en las elecciones que se celebrarán el 7 de junio, ha roto el tablero de juego con unas declaraciones que han encendido el ecosistema madridista puesto que asegura tener cerrados dos fichajes de talla mundial si alcanza el poder. Un movimiento que inevitablemente remite a la era de los grandes golpes de efecto del club blanco y que vuelve a colocar el debate en el terreno de los proyectos galácticos.

"Dos grandes estrellas internacionales están fichadas"

El empresario del Grupo Cox fue contundente en una entrevista concedida a ABC donde no dejó lugar a la interpretación. "Hay fichajes cerrados. Tengo dos grandes estrellas internacionales fichadas para el Real Madrid. Dos jugadores y estamos trabajando en la parte de entrenador".

Aún fue más allá al elevar el tono y la ambición de su proyecto. "Hay un acuerdo que, si yo soy presidente del Real Madrid, hay dos grandes estrellas internacionales que jugarán en el Real Madrid y son necesarias para el proyecto deportivo de corto, medio y largo plazo".

Cuestionado por si hará pública la identidad de estos dos futbolistas durante las próximas dos semanas de campaña, es decir, si llegará con esa carta boca arriba al día de las elecciones, contestó que "probablemente sí". Sus declaraciones han sacudido la precampaña electoral y colocan al candidato en una posición claramente ofensiva frente al actual presidente.

“Quiero un Madrid sin experimentos"

El discurso del aspirante va más allá del mercado. Riquelme ha construido una narrativa en la que cuestiona la política deportiva del club, especialmente en lo referente al talento nacional y la estructura de plantilla, lamentando la ausencia de madridistas en la convocatoria de Luis de la Fuente. "Es un día triste para el Real Madrid, sin jugadores convocados con España para el Mundial".

Una reflexión que acompaña a su idea de abrir el club a un nuevo modelo de gestión, más abierto al debate y a la confrontación de proyectos. "El socio debe poder escuchar distintos proyectos y decidir cuál es el Madrid del futuro". Incluso ha reclamado públicamente un debate directo con Florentino Pérez antes de las elecciones, elevando el tono institucional de la carrera presidencial.

Favorito Klopp, pero sin descartar a Mourinho... y un nombre oculto

El verdadero misterio del proyecto Riquelme está en el banquillo. El empresario ha dejado entrever que también tiene avanzado el perfil del futuro técnico. En este sentido, el periodista Roberto Gómez aseguró en Radio MARCA que el empresario alicantino ya tiene un entrenador apalabrado, que se trata de un técnico con contrato en vigor y que ha estado compitiendo con su actual equipo hasta el pasado fin de semana. Las pistas apuntan a un entrenador de primer nivel europeo con presente en la Premier League, lo que ha disparado todo tipo de especulaciones en el entorno madridista.

El propio Riquelme ha hablado abiertamente de perfiles concretos, sin cerrar puertas pero marcando una línea ideológica clara. "Klopp me encanta. Es un buen gestor y un buen entrenador, pero hay otros técnicos que también me gustan, no solo Klopp. Además, Klopp está ahora trabajando para Red Bull. Veremos lo que pasa en los próximos días, pero obviamente es un perfil que me encantaría que entrenase al Real Madrid, antes o después".

En este sentido, matizó su idea de proyecto. "El Real Madrid no puede hacer experimentos. No es un club para eso. No puede estar dos temporadas sin un proyecto. Tienen que venir los mejores, en todas las funciones. No se pueden hacer experimentos en la parte de gestión y de capacidad de decisión".

El modelo galáctico 2.0

El debate también se ha abierto en torno a José Mourinho, un nombre siempre presente en el ecosistema blanco. Riquelme no lo descarta, pero no parece estar entre sus favoritos. "Si yo soy presidente, lo evaluaremos, pero buscamos crear un proyecto de largo plazo". Y fue aún más claro sobre el tipo de proyecto que quiere construir. "Yo nunca he sido mourinhista ni no mourinhista. He sido y soy madridista. Es un gran entrenador que consiguió muchos éxitos y tiene un estilo peculiar de gestionar el vestuario. Así que en algún momento puede ser bueno, o no, para determinado club. El Real Madrid necesita un proyecto de futuro, no de corto plazo como una tirita".

¿Quiénes son las dos estrellas?

Aunque Riquelme todavía no ha revelado nombres, en el entorno ya empiezan a circular especulaciones. Encajan varios perfiles en su discurso, pero por ahora son todo rumores. El caso es que ya se mira el sondea el mercado buscando la identidad de este par de fichajes, ambos de primer nivel europeo, con impacto inmediato en marketing y rendimiento.

El paralelismo está servido. El discurso de Riquelme, directo, ambicioso y centrado en fichajes de impacto inmediato, recuerda inevitablemente al Florentino Pérez que irrumpió en la presidencia con el fichaje de Luis Figo como carta de presentación.

El caso es que el pulso electoral no ha hecho más que empezar. Riquelme ya ha dejado su primera gran declaración de intenciones y no escatimará a la hora de construir un Real Madrid de estrellas. Florentino tendrá que arremangarse esta vez.