Así queda el playoff de ascenso a Segunda División: Real Madrid Castilla y Atlético Madrileño conocen sus caminos

Ocho equipos se han clasificado al playoff de ascenso a Segunda División y ya conocen el camino para alcanzar LaLiga Hypermotion: Real Madrid B, Sabadell, Ponferradina, Atlético de Madrid B, CE Europa, Celta de Vigo B, Villarreal B y Zamora

La temporada regular en Primera Federación ha puesto punto final con la disputa de la jornada 38. Ocho equipos han terminado en las primeras posiciones, desde la segunda a la quinta, del Grupo 1 y 2, por lo que se medirán en el playoff de ascenso a Segunda División. En este sentido, hablamos de Real Madrid Castilla, Sabadell, Ponferradina, Atlético de Madrid B, CE Europa, Celta de Vigo B, Villarreal B y Zamora.

Además, ya se conocen las fechas y horarios de los enfrentamientos de los playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion. Por un lado, se deberán disputar las semifinales, a doble partido, siendo la ida entre el viernes, sábado y domingo 29, 30 y 31 de mayo, y la vuelta entre el cinco, seis y siete de junio, la semana que viene, dónde se decidirá qué cuatro equipos se la juegan por dos puestos en la segunda máxima categoría del fútbol español.

Celta Fortuna, Zamora, Ponferradina y Real Madrid Castilla se cuelan en el playoff tras un final de infarto en Primera RFEF

Por un lado, el Celta de Vigo empató en la última jornada de Primera RFEF ante el Barakaldo, lo que les ha dejado en la segunda posición del Grupo 1 con 75 puntos. El Zamora cayó derrotado ante el Arenas Getxo, pero esto no le hizo perder la tercera plaza de la clasificación, acabando con 61 puntos. La Ponferradina, en cambio, salió victoriosa de su partido ante el Ahtletic Club, por lo que quedó en cuarta con 60.

Por otro lado, fue el Real Madrid Castilla el que se hizo con la última plaza para alcanzar los playoff de ascenso a Segunda División. El empate del filial merengue ante el Guadalajara les dejó en la quinta posición de la clasificación con 58 puntos, empatado con el Pontevedra y Barakaldo. Además, el Tenerife, al acabar primero del Grupo 1, consiguió el ascenso directo a LaLiga Hypermotion, que entra en su última jornada.

El Grupo 2 arde: Sabadell segundo, Atleti B tercero y Villarreal B y CE Europa clasificado con suspense

En cuanto al Grupo 2 de Primera RFEF, el Sabadell logró asegurar el playoff de ascenso a Segunda División con la victoria frente al Tarazona, que les dejó segundo clasificado. El Atlético de Madrid B, por su parte, hizo los deberes derrotando al Algeciras 3-1, por lo que el conjunto colchonero acaba en la tercera plaza con 67 puntos. El Villarreal B tuvo más dificultades contra el Atlético Sanluqueño, con un penalti fallado y una tarjeta roja a uno de los suyos.

Sin embargo, el filial del submarino amarillo logro su clasificación al playoff de ascenso a LaLiga Hypermotion, que tendrá al Girona en su liga la próxima temporada, al sumar 63 puntos, acabando en la cuarta posición. Por último, el CE Europa cumplió venciendo en su estadio al Ibiza por tres goles a dos, lo que les mantuvo en la quinta plaza con 60, tres por encima de otros perseguidores como el Cartagena o cuatro del Antequera.

Emparejamientos y horarios de las semifinales de playoff de ascenso a Segunda

Tras ello, la Real Federación Española de Fútbol ya ha dado a conocer los emparejamientos para las semifinales del ascenso a Segunda División. Por un lado, el CE Europa se medirá al Celta Fortuna. El ganador de este partido se verá las caras en la final por un puesto en LaLiga Hypermotion con el vencedor del enfrentamiento entre la Ponferradina y el Atlético de Madrileño.

En el otro lado del cuadro han quedado situados el Real Madrid Castilla, que se enfrentará al Sabadell. El vencedor de este duelo de Primera RFEF se la jugará con el ganador del encuentro entre el Villarreal B y Zamora. Además, los dos primeros equipos se medirán el próximo viernes 29 de mayo a las 21:00 horas, y el segundo el domingo 31 del mismo mes a las 20:30 horas.