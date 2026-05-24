La tangana del Betis Deportivo en Cartagena, sus consecuencias y un mensaje de esperanza: "Hay madera para Primera división"

El filial verdiblanco consumó su descenso de forma cruel en un encuentro que acabó con un enfrentamiento entre jugadores de ambos equipos y dos expulsados en el conjunto dirigido por Dani Fragoso, orgulloso pese a todo del papel firmado por sus jóvenes pupilos

De la forma más cruel, el Betis Deportivo acabó muriendo en la orilla en su lucha por evitar el descenso en Primera RFEF. Las derrotas del Tarazona y el Juventud Torremolinos, unidas al momentáneo triunfo bético, hacían que el filial verdiblanco estuviese salvado, hasta que un despiste defensivo en el tiempo de prolongación propició el empate del Cartagena y le hizo caer de nuevo al pozo. En un choque con varias decisiones arbitrales discutibles, como el penalti que dio origen al 1-1 y una segunda expulsión perdonada a los locales, los jóvenes pupilos de Dani Fragoso se vieron sorprendido ante un rival con uno menos al al que el 2-2 final tampoco le sirvió para meterse en los 'play off' de ascenso.

Nadie se fue contento del Estado Cartagonova este pasado sábado. Y algunos de los protagonistas, fruto de la desesperación, protagonizaron una tangana a la conclusión del encuentro, aún sobre el césped del recinto blanquinegro. Fue el local Chiki, que ni siquiera estaba convocado por lesión, quien saltó al campo para recriminarle a Rodrigo Marina su efusiva celebración del 1-2 ante la grada de fondo norte, dando paso a un lamentable incidente en el que todos iban contra todos.

Lo que dice el acta de las expulsiones de Embalo y Oreiro

Finalmente, el colegiado Daniel Clemente Manrique lo resolvió con tres cartulinas rojas, dos de ellas para jugadores del Betis Deportivo. Así, Fabián Embalo, que había salido en el minuto 92, fue expulsado "por coger a un adversario por el cuello, una vez finalizado el partido mientras se producía un enfrentamiento colectivo, teniendo que ser sujetado tanto por jugadores adversarios como por compañeros de equipo, mientras se encaraba con miembros del FC Cartagena", según recoge el acta de encuentro.

Se espera, por tanto, una dura sanción para el joven central madrileño, pudiendo ser menor en el caso de su compañero Oreiro, que también vio la roja directa por "empujar con uso de fuerza excesivo a un jugador no convocado del Cartagena (Chiki)", de quien el colegiado tinerfeño apuntó en el apartado de 'otras incidencias' que fue quien originó "un enfrentamiento colectivo" al entrar en el terreno de juego tras el pitido final y recriminarle la citada acción a Rodrigo Marina. Además, también se recoge la expulsión del local Rubén Serrano por el mismo motivo que Oreiro, todo ello en medio de una tangana que no hace honor al gran papel del filial verdiblanco en la segunda mitad de la temporada.

Una mirada al futuro con optimismo

Tras toda una campaña en zona de descenso, los jóvenes talentos béticos dieron la cara hasta el final y estuvieron a punto de obra el milagro. Por ello, su entrenador, Dani Fragoso, se mostró orgulloso pese al descenso, pensando desde ya en ser uno de los grandes favoritos al ascenso el próximo curso en Segunda RFEF. Un mensaje de esperanza que también quiso lanzar el propio club a través de sus medios oficiales: "Caímos defendiendo el escudo con orgullo y valentía. Dimos todo hasta el final, pero no fue suficiente. Convencidos del talento que tenemos y que los béticos disfrutarán en un futuro".

La segunda vuelta, "un espectáculo"

"Se han vaciado, no tengo ningún pero para ellos. Han hecho todo lo que han podido y más. La segunda vuelta que hemos hecho ha sido un espectáculo. Éramos equipo de 'play off', pero de nada sirve eso. Nos hemos quedado un poco cortos y es una pena. Sobre todo me duele por ellos, porque se lo merecían, pero les tiene que servir para la próxima formación. Nosotros no estamos aquí para jugar en Segunda ni en Primera, sino para sacar jugadores para el Betis, y aquí hay mucha madera que puede tirar para arriba, para Primera división. Hay que seguir, hoy se ha construido la primera piedra para el año que viene", destacó el entrenador verdiblanco, que dio el salto desde el Juvenil A a finales de diciembre.

Con números de 'play off' de ascenso

Llama la atención que bajo sus órdenes, desde que se hiciera cargo del equipo en la jornada 18 en sustitución de Javi Medina, el equipo nodriza heliopolitano ha logrado 34 puntos de los 45 con los que ha acabado. Una media de 1,61 puntos por partido superior, por ejemplo, a la del Europa, el último conjunto en meterse en la lucha por el ascenso a Segunda división (1,57).