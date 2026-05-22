La conjura del Betis Deportivo, un grato recuerdo de Cartagena y las cuentas de la permanencia

Dani Fragoso y Morante abogan por seguir creyendo, pero con el triunfo propio como primer argumento antes de soñar con una carambola que termine convirtiéndose en la salvación de una escuadra que ha sumado los últimos nueve puntos y doce de los 15 más recientes

"Hace tiempo que dije que íbamos a estar hasta las últimas jornadas vivos y la verdad es que esta semana es una final para nosotros; es el partido. Pase lo que pase, hay que estar tremendamente orgullosos de lo que ha hecho esta plantilla, pero vamos a ir a conseguir la victoria y, luego, ojalá que se den los resultados. Me da pena que sea el último partido, porque el equipo es cuando está mejor, tanto mentalmente como físicamente; ahora mismo estamos en el mejor momento de la temporada. Pero esto se acaba, así que vamos a ir a por ello. Conseguir lo que estamos haciendo, tanto en resultados como en juego, es de ser valientes y dominadores del juego", opina Dani Fragoso.

El técnico del Betis Deportivo, que se juega la permanencia en la última jornada este sábado 23 de mayo desde las 18:30 horas, se mostraba optimista en los medios oficiales del club verdiblanco: "Somos nosotros; hemos llegado hasta aquí siendo nosotros mismos y tenemos que ir a eso. Estos chicos están acostumbrados a jugar partidos importantes. Nosotros sólo nos fijamos en nosotros y, luego, que el resultado acompañe. Si no ganamos, al final, no va a valer de nada. Me consta que también va a ir público a Cartagena; desde aquí agradecer a toda la gente que va para allá".

También llamaba a filas el gran artífice de la goleada al SD Tarazona en La Cartuja, un José Antonio Morante que firmó un doblete. "La verdad es que las cosas se complicaron mucho, pero hubo un cambio de mentalidad en el equipo. Y creo que ahí está la clave, ¿no? Salimos a disfrutar, no teníamos nada que perder y, bueno, ahí están los resultados. Cuando te ves metido, empiezas a pensar cosas como 'ya estoy ahí abajo, no voy a salir', pero el equipo tenía la capacidad de salir de ahí, y ahora vamos a ganar el sábado y a esperar los resultados de nuestros rivales".

Invitado especial este jueves en 'Todo al Verde', el extremo de La Puebla del Río mostraba su correspondencia con el público, que acudió en masa el pasado fin de semana al recinto colindante con Santiponce: "Gracias a la afición estamos donde estamos. En el partido de La Cartuja no fallaron. La verdad es que sería un sueño quedarse, porque, después de haber pasado por lo que hemos pasado, creo que sería un final muy bonito. Tenemos que ir con todo a Cartagena, pensando, como digo, primero en ganar y, luego, en esa combinación que nos dé suerte".

La última vez, goleada que ahora vendría de perlas, pero no hubo final feliz

El último encuentro del Betis Deportivo en Cartagonova data del 25 de noviembre de 2017, correspondiente a la jornada 16ª en el Grupo IV de la extinta Segunda B. Entonces, como recordaba la cuenta de cantera del club heliopolitano en Twitter, los de José Juan Romero golearon a los albinegros con sendas vaselinas de Loren Morón y José Manuel Irizo (tras una fenomenal acción 'maradoniana') más un doblete de Aitor Ruibal actuando como ariete para enjugar el 1-1 de Míchel Zabaco. Aquel 1-4 vendría de perlas ahora para un filial que estaba en descenso y terminó bajando a Tercera. Los precedentes en ese escenario son variados: dos victorias, un empate y una derrota.

Las dos combinaciones que necesita el Betis Deportivo para salvarse

Juventud Torremolinos (con 46 puntos), Nàstic de Tarragona (46), SD Tarazona (45) y Betis Deportivo (44) se juegan evitar las dos últimas plazas de descenso y no ser los que faltan por acompañar a Marbella FC, Atlético Sanluqueño y Sevilla Atlético a Segunda RFEF. Para permanecer, el filial verdiblanco necesita ganar al FC Cartagena (aún con opciones de 'play off' de ascenso) y que se den dos de tres resultados: que no ganen los aragoneses en casa al CE Sabadell (otro aspirante a seguir luchando por subir), que no venzan los costasoleños (a los que supera en el duelo directo) y/o que pierdan los catalanes (valdría un empate si hay triunfo bético por más de dos goles de diferencia para llevarse el 'goal-average' general, con el particular igualado). El triple empate a 47 puntos beneficiaría a los de Dani Fragoso.