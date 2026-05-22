Jordi Alba, 37 años: “Sois unos hijos de...”

El exfutbolista español, con una larga trayectoria en los terrenos de juego, propietario del L’Hospitalet, se dejó llevar por sus impulsos en el duelo ante el Badalona, profiriendo insultos al árbitro pese a su edad

Jordi Alba vuelve a estar en el foco, esta vez lejos del césped profesional. El que fuera jugador del FC Barcelona y actualmente uno de los propietarios del CE L’Hospitalet, estuvo presente en el partido de ida de la primera eliminatoria del ‘playoff’ de ascenso a Segunda Federación ante el Badalona, un encuentro que terminó con derrota local por 0-2 y con un acta arbitral muy duro.

Según recoge Mundo Deportivo, el colegiado reflejó en el acta graves incidentes durante el tramo final del choque, incluyendo el lanzamiento de una botella de agua y dos mecheros contra el árbitro asistente número 1. Además, señaló directamente a Jordi Alba por encararse con el equipo arbitral durante la suspensión temporal del partido.

El L’Hospitalet - Badalona acaba con incidentes en la grada

El partido ya era delicado por el contexto competitivo. L’Hospitalet y Badalona, dos equipos separados por apenas 15 kilómetros, se jugaban buena parte de sus opciones acceso a Segunda Federación.

En el minuto 85, el árbitro detuvo el juego después de que un aficionado local lanzara una botella de agua al asistente número 1, impactándole en la espalda. Según el acta, el seguidor fue identificado como aficionado del L’Hospi por sus gritos de ánimo durante el encuentro.

El colegiado también reflejó que otros dos aficionados ubicados en la zona de animación local lanzaron dos mecheros hacia el mismo asistente. Uno de ellos pasó a pocos metros de su cabeza.

Ante esta situación, el árbitro avisó al delegado local para que se comunicara por megafonía la necesidad de detener los incidentes. Después decidió suspender temporalmente el partido y enviar a ambos equipos a los vestuarios.

Cinco minutos de suspensión antes de reanudar el partido

El encuentro permaneció detenido durante cinco minutos. Tras ese parón, el colegiado decretó la reanudación sin que volvieran a producirse incidentes similares en la grada.

El L’Hospitalet, además de la derrota deportiva por 0-2, queda ahora pendiente de lo que determine el comité correspondiente tras revisar el acta del encuentro, donde el lanzamiento de objetos a un miembro del equipo arbitral suele ser considerado un hecho grave.

El acta señala a Jordi Alba por insultos al equipo arbitral

El punto más llamativo del documento arbitral llega después de la suspensión temporal. Según el colegiado, en el momento en el que el equipo arbitral entraba al túnel de vestuarios, Jordi Alba se encaró con él y con sus asistentes.

El acta recoge que el propietario del CE L’Hospitalet puso su cara a medio metro de la del árbitro y se dirigió al equipo arbitral en términos muy duros: “Sois unos chulos y unos sinvergüenzas. Sois unos hijos de p... Sois lamentables los cuatro”.

La mención directa a Jordi Alba eleva el alcance mediático del caso. No se trata únicamente de un incidente de grada, sino de una acusación formal incluida en el acta contra una figura de enorme repercusión en el fútbol español.

El director deportivo también aparece reflejado en el acta

El colegiado también señaló a Javier de San Nicolás, director deportivo del L’Hospitalet. Según el acta, el dirigente se dirigió al equipo arbitral con otra frase de protesta: “Es una puta vergüenza. Sois muy malos”.

El documento añade que el contenido del acta fue revisado por los delegados de ambos equipos sin que se presentara ninguna objeción.

El L’Hospitalet queda pendiente de posibles sanciones

El acta arbitral será ahora el documento clave para determinar las consecuencias. El lanzamiento de objetos al asistente, la suspensión temporal y los insultos recogidos contra el equipo arbitral pueden derivar en sanciones económicas, disciplinarias o incluso de cierre parcial si el comité lo considera oportuno.

El caso llega, además, en el peor momento deportivo para el L’Hospitalet. El club tiene que preparar la vuelta del ‘playoff’ y necesita remontar ante el Badalona para mantener vivo el sueño del ascenso a Segunda Federación.

El foco, sin embargo, se ha desplazado. La derrota ya no es la única preocupación. La tensión del minuto 85, los objetos lanzados desde la grada y la aparición de Jordi Alba en el acta arbitral han convertido el partido en una polémica de alcance nacional.