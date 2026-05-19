Ronald Aráujo, jugador del Barcelona: "Mi padre trabajaba en la reforestación y mi madre limpiaba casas"

Araujo se ha abierto con David Broncano en La Revuelta de TVE: confesiones personales, dardo al Madrid y mensaje claro sobre Lamine Yamal rumbo al Mundial: "Uruguay es un país de tres millones de habitantes y cuatro estrellas"

Ronald Araujo fue el invitado en la noche de ayer lunes en La Revuelta, el programa de TVE que presenta David Broncano. El jugador del Barcelona ha aprovechado para hablar de toda la actualidad que le rodea, pero también de otros temas a nivel personal. El uruguayo se ha querido referir a la vida que llevaban sus padres cuando él era joven y todavía no se encontraba en el foco mediático del fútbol.

Además, David Brocano no perdió la oportunidad de preguntarle por el incidente que tuvo lugar en el Real Madrid entre Tchouameni y Fede Valverde, el compañero de Ronald Araujo en la selección de Uruguay. Por ello, el defensa del Barcelona respondió de manera tajante: "Que haya lío en el eterno rival siempre nos va bien"

Araujo confirma la sospechas con Lamine Yamal: "Llega al Mundial"

Araujo habló del estado de forma de Lamine Yamal, que sigue siendo baja en el Barcelona pero todo apunta a que entrará en la convocatoria de Luis de la Fuente para el Mundial de este verano en Estados Unidos, México y Canadá: "Llega al Mundial, pero si comienza en el tercer partido se enfrentará a Uruguay, un país de tres millones de habitantes y cuatro estrellas, dos como Mundial FIFA y dos antes de 1930".

Por otro lado, Araujo contó que cuando compró su primera televisión, estando en el filial del Barcelona, pagó "la más grande", pero recalcó que cuida "la plata, aunque algún gusto me doy". Además, el uruguayo habló del uso del VAR actualmente y las diferencias con el fútbol de antes: "Antes del VAR podías pisar un poco al delantero, un pellizco, pero ahora se ve todo".

Araujo pone el dedo en la llaga: "Que haya lío en el eterno rival siempre nos va bien"

Además, Araujo habló de la pelea entre Valverde y Tchouameni en el Real Madrid: "Fede es un un gran profesional y una gran persona. No sé qué pasó, ya le preguntaré en la selección. ¿Si lo hablamos en el Barça? Claro, jugábamos luego el Clásico. Que haya lío en el eterno rival siempre nos va bien".

En este contexto, cabe recordar que Valverde sufrió un traumatismo craneoencefálico, por lo que se ha tenido que quedar fuera de la convocatoria los siguientes tres partidos del Real Madrid desde el incidicente con Tchouameni: contra el Barcelona, Real Oviedo y Sevilla. Por ello, el centrocampista uruguayo es duda para participar en el encuentro de este fin de semana ante el Athletic Club, el último de la temporada.

Araujo saca pecho: "Elegí el Barça porque incluso fallando iba a salir adelante"

Por otra parte, Ronald Araujo, que viene de jugar 30 minutos en la victoria al Betis, tocó tu lado más personal: "Mi padre trabajaba en la reforestación y mi madre limpiaba casas, yo estudiaba y jugaba en el pueblo, Rivera, hasta los 16 años. No fui a la capital hasta los 17, me fue bien en Rentistas y en Boston River y ya me fichó el Barça. Me pasó todo muy rápido".

En este sentido, el defensa del Barcelona siguó explicando cómo se dió su fichaje por el Barcelona: "Un jueves a las 7 estaba durmiendo en casa y mi representante me dijo que nos íbamos a Europa en dos días. Tenía que elegir entre el filial del Barça o un equipo más pequeño de Primera o de Segunda. Y elegí el Barça pensando que si me iba mal podía tener otras salidas en Europa porque si me iba mal en la otra opción, tendría que volver".

Araujo, sobre su viaje a Israel: "Me siento muy feliz de tomar esa decisión porque me cambió la vida"

Por último, Araujo habló de su problema con la salud mental que tuvo en diciembre que le hizo marcharse a Israel de retiro espiritural: "Tuve un momento en el que tomé la decisión de parar, no lo había visto, hay tabús sobre el tema, yo sentía hace un año y medio que no me sentía bien, tampoco como jugador, me iba guardando todo, se iba acumulando, también alguna cosa de infancia, y llega un momento que explotas.

El uruguayo afirmó que "no me sentía yo y tuve que pedir ayuda de profesionales, que me ayudaron muchísimo. Me siento muy feliz de tomar esa decisión porque me cambió la vida".