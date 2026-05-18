Daphne Cañizares, mujer de Dani Carvajal: "Cerramos una etapa que sabe a una vida entera"

Dani Carvajal cierra una vida entera en el Real Madrid arropado por su gente y con el mensaje más íntimo llegando desde casa: Daphne Cañizares firma la despedida más emotiva en el día más simbólico del capitán

Dani Carvajal ha cerrado en el día de hoy su etapa en el Real Madrid. El lateral de 34 años lo ha hecho oficial junto al club blanco, que le rendirá homenaje en el encuentro de este fin de semana ante el Athletic Club en el Bernabéu. Toda la plantilla se ha ido despidiendo públicamente del capitán del equipo de Arbeloa. Sin embargo, ha habido un mensaje que ha sido más emotivo que el resto, por la relación que les une, como ha sido la de Daphne Cañizares.

La mujer de Dani Carvajal ha querido emitir un comunicado en sus redes sociales con motivo de la despedida del jugador del Real Madrid. El lateral ha pasado toda su carrera en el club merengue, excepto en la temporada 2012/2013, que defendió los colores del Bayer Leverkusen en la Bundesliga, antes de volver a Chamartín, dónde ha terminado disputando 450 partidos y ganado, entre otros trofeos, 6 Copas de Europa.

Carvajal se despide del Real Madrid como un gigante: 27 títulos y una vida entera en Chamartín

Dani Carvajal dice adiós al Real Madrid tras 23 temporadas, de las cuáles 13 fueron en el primer equipo. El jugador de 34 años se va con un palmarés que alcanzan los 27 títulos: 6 Copas de Europa, 6 Mundiales de Clubes, 5 Supercopa de Europa, 4 Ligas, 2 Copas del Rey y 4 Supercopas de España. Además, fue campeón de la Europa con España en 2024 y de la Nations League en 2023, teniendo protagonismo con Luis de la Fuente.

Sus actuaciones a lo largo de los años en el Real Madrid le han llevado a entrar en el Once Mundial de FIFpro en 2024, además de ser elegido el mejor jugador de la final de la UEFA Champios League de ese mismo año, dónde los de Ancelotti por aquel entonces vencieron al Borussia Dortmund. Dani Carvajal, en este sentido, dejó su selló con un gol de cabeza que ponía la primera piedra en el camino de levantar una nueva Copa de Europa.

Daphne Cañizares: "Nuestro corazón siempre será blanco"

Todo estos éxitos han sido, además, gracias a su mujer, Daphne Cañizares, con la que se casó en 2022. La pareja de Dani Carvajal, que se ha despedido también por su parte, ha querido publicar un comunicado en sus redes sociales compartiendo este momento para la familia, dejando un emotivo mensaje: "Estos años me has demostrado que en la vida no hay techo. Estamos muy orgullosos de tí".

De esta manera, Daphne Cañizares ha dejado claro que "hoy es un día complicado para nosotros, cerramos una etapa que sabe a una vida entera. La más bonita de nuestras vidas. Pero nuestro sentimiento seguirá intacto por siempre. Nuestro corazón siempre será blanco".

Carvajal dice adiós en su año más amargo: sin minutos, sin títulos y sin Mundial

Sin embargo, el final de Dani Carvajal en el Real Madrid, que emitió el comunicado de despedida del capitán, no ha sido seguramente el que hubiese deseado. Las decisiones tomadas por Álvaro Arbeloa le han llevado a jugar tan solo 14 partidos en lo que llevamos de año, quedándose atrás de Alexander-Arnold, el titular para el entrenador salmantino. Además, su poco protagonismo le ha dejado fuera de la prelista de Luis de la Fuente para el Mundial.

Por ello, Dani Carvajal, a falta de la lista de oficial por parte de Luis de la Fuente, se perderá el torneo de selecciones de este verano en Estados Unidos, México y Canadá, que podría haber sido el broche de oro a su carrera. El lateral de 34 años se ha quedado sin poder levantar un título esta temporada con el Real Madrid, señalada de nuevo por ser la segunda consecutiva sin conseguir llevar plata a las vítrinas del Bernabéu.

A sus 34 años, Dani Carvajal podría comenzar una nueva aventura en el Al-Gharafa, dónde juega Joselu, su cuñado. Catar podría ser el próximo destino del futbolista español. Sin embargo, el lateral podría considerar otras opciones como es la del Al-Qadisiyah, equipo en el que juega Nacho Fernández, con el que guarda una gran relación por su etapa en el Real Madrid. El central, por su parte, ha escrito en redes sociales que "ahora te toca vivir algo diferente peor seguro que increíble también".