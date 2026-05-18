La emotiva despedida de Carvajal: "Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno"

El lateral madridista ha dejado un vídeo en sus redes sociales donde se despide del que ha sido su equipo durante 23 años

Dani Carvajal, que una vez que termine la temporada dejará el Real Madrid, ha dejado unas emotivas palabras de despedida en sus redes sociales, poco después de que la entidad madridista diera oficialidad a que las partes separaran sus caminos al final de curso. El futbolista jugará un último partido este sábado ante el Athletic de Bilbao en el Santiago Bernabéu donde recibirá un homenaje.

Carvajal, en sus redes sociales, dejaba un mensaje: "Madridistas, ha llegado uno de los momentos más difíciles de mi vida. Este fin de semana me vestiré nuestra camiseta por última vez. Todavía recuerdo aquel día de 2002, recibí el mejor regalo que un niño podría imaginar. la equipación del centenario en mi primera comunión y la noticia de que pasaría a formar parte de la cantera del Real Madrid".

El jugador ha recorrido en ese emotivo vídeo su vida como jugador en el Real Madrid desde la cantera. "Aquel niño soñador jamás se habría imaginado que estaba empezando el viaje de su vida. Fueron diez años inolvidables recorriendo cada categoría de La Fábrica, recibiendo como futbolista y, sobre todo, como persona. Ahí aprendí lo que significa defender este escudo. Entendí que ser madridista no es solo jugar al fútbol, es una forma de entender la vida. En 2012 logramos aquel ascenso histórico con el Castilla, una gesta que guardo con un cariño especial. Después, tras un año en tierras germanas, volví a casa. Volví al lugar donde siempre quise estar. Mi sueño se hacía realidad, pero lo mejor estaba por llegar", ha comentado Dani Carvajal.

Dani Carvajal, los títulos y las lesiones

También hubo momento para recordar los títulos: "Desde entonces hemos vivido noches que quedarán para siempre en la historia y en mi corazón. La décima, tres ‘Champions’ consecutivas, Ligas, remontadas imposibles… Dos Copas de Europa más conquistadas en un Santiago Bernabéu que temblaba como nunca. Solo quién ha estado dentro de este estadio puede entender la magia de este club cuando desafía lo imposible".

Dani Carvajal, por el contrario, ha explicado que los momentos más duros llegaron con las lesiones: "El camino no siempre fue llano. Hubo lesiones, caídas y momentos de dudas que me pusieron a prueba. Y siempre, siempre me levante. Porque si algo me ha grabado a fuego este escudo es el no rendirme jamás".

Finalmente, Dani Carvajal dejaba un mensaje: "Cierro esta etapa después de más de 450 partidos entregándolo absolutamente todo. Solo puedo daros las gracias por cada aplauso, por cada noche mágica , por empujarnos hacia victorias imposibles y por convertir el Bernabéu en el lugar donde los sueños se hacen realidad. Gracias por estar también en los momentos difíciles, por vuestro apoyo incondicional y por hacerme sentir parte de algo muchísimo más grande que yo. Me voy con el corazón lleno y un orgullo eterno. Sabiendo que lo dejé todo por este club, porque ser madridista no se explica, se siente. Hasta siempre, Real Madrid".