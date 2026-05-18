Objetivos, despedidas y tensión en la penúltima jornada

Los equipos que evitan el descenso, el adiós de jugadores como Griezmann o Lewandowski o las cuentas para salvarse de Mallorca, Girona, Elche, Osasuna y Levante, protagonistas de la Lupa de ESTADIO Deportivo en la jornada 37

LaLiga EA Sports va llegando a su fin y la penúltima jornada fue muy importante por muchos motivos. Tras la jornada 37, son varios los clubes que han logrado la permanencia matemática, mientras que otros pocos tendrán que pelear la salvación en la última jornada. Además, jugadores como Griezmann o Lewandowski se despidieron de sus estadios. En ESTADIO Deportivo sacamos la lupa para resaltar lo más destacado de esta jornada antes de que lleguemos al final del campeonato doméstico.

Adiós de Griezmann en su partido 500

Antoine Griezmann cumplió este domingo 500 encuentros con el Atlético de Madrid, en la victoria por 1-0 contra el Girona y en su despedida del estadio Metropolitano, tras 212 goles que lo sitúan como el máximo goleador de la historia del club rojiblanco, con el que dio su asistencia número cien este domingo.

Emoción en la despedida de Lewandowski

El delantero Robert Lewandowski, que este domingo disputó frente al Betis (3-1) su último encuentro en el Spotify Camp Nou con la camiseta del Barcelona, asegurando que para él "ha sido un honor" jugar en el club catalán.

Salvación de Sevilla

El conjunto nervionense perdió en el Ramón Sánchez-Pizjuán ante el Real Madrid (0-1), pero el resto de resultados de la jornada hicieron que los hispalenses consiguieran de manera matemática la permanencia en Primera división una temporada más.

El Espanyol vence fuera de casa tras 10 salidas y se mantiene en Primera

Los periquitos, ganadores por 1-2 contra Osasuna en El Sadar esta jornada, ya están salvados. Sabe seguro que continuará en la máxima categoría, después de reencontrarse con el triunfo a domicilio tras diez salidas consecutivas sin conseguirlo.

Los partidos fuera de casa salvan al Valencia

El conjunto che se impuso por 3-4 a la Real Sociedad para sellar su permanencia en Primera división. Fue su segundo triunfo seguido como visitante del curso, inédito hasta este domingo en esta temporada en LaLiga EA Sports.

La peor racha del Mallorca de Demichelis lo mete en un lío

La derrota con el Levante (2-0), la segunda seguida del Mallorca, supone la peor racha del equipo balear desde la llegada del banquillo del argentino Martín Demichelis, que, en sus once partidos como entrenador bermellón, presenta un balance de cuatro victorias, tres empates y cuatro partidos perdidos.

Dos porterías a cero y dos triunfos

El Alavés, ganador por 0-1 ante el Oviedo, dio un paso al frente para la permanencia con su segundo triunfo consecutivo, ambas sin goles en contra. En el anterior partido se impuso por 1-0 al Barcelona. Tiene 43 puntos, tres más que el descenso.