Elustondo desvela por qué no sigue en la Real Sociedad: "La decisión me la comunica el club"

El central atendió a los medios de comunicación después del partido contra el Valencia CF y señaló que si fuera por él se hubiera quedado, pero que no sigue porque ha sido el propio club el que ha decidido que lo mejor es que no siga lo que le obliga a continuar su carrera deportiva en otro club

Aritz Elustondo vivió un día especial este pasado domingo porque se despidió de la afición de la Real Sociedad en el partido que el equipo vasco jugó contra el Valencia CF ya que el central no va a seguir al acabar contrato al final de esta temporada. Una salida que se hace contra su voluntad ya que Elustondo ha desvelado que él quería continuar jugando en la Real Sociedad, pero que ha sido el club el que ha decidido no negociar su renovación.

Elustondo no sigue en la Real Sociedad

Aritz Elustondo atendió a los medios de comunicación después del partido contra el Valencia CF, que acabó con derrota del equipo vasco por 3-4, y aclaró que no sigue por decisión de la propia Real Sociedad. "La decisión me la comunica el club, que no se me va a renovar, y hay que aceptar la decisión. Para nada ha sido decisión mía. Siempre he dicho que me hubiera gustado empezar y acabar aquí. Se me comunicó eso, y yo no he podido hacer nada".

El defensa, de 32 años, no va a continuar y tiene previsto seguir jugando al máximo nivel. Elustondo abandona la Real Sociedad después de disputar 311 partidos oficiales, siendo importante en ganar dos Copas del Rey y en conseguir la clasificación para competiciones europeas, incluida una UEFA Champions League, en múltiples temporadas.

Elustondo afirmó que la derrota contra el Valencia CF no ha sido la mejor forma de despedirse de la afición de la Real Sociedad. "Desde luego que no. Ha sido una pena acabar así. Con el 3-2 ya se veía que podíamos conseguir otra victoria en casa, además con la expulsión de ellos, pero los últimos minutos han sido bastantes malos y se fue la victoria y nos vamos con cara de tontos".

Repaso a su trayectoria en la Real Sociedad

Elustondo reflexionó sobre todo lo que ha vivido en la Real Sociedad. "Me siento un privilegiado, no solo por lo vivido en los últimos años. Desde que pisé Zubieta la primera vez con 12 años, se me han enseñado desde muy pequeño los valores de la Real y qué es sentir la Real de verdad. Todos hemos vivido momentos malos, buenos, y es verdad que haber podido vivir estos años en Europa, jugar Liga y con la Real ganar dos títulos es algo que me voy a llevar toda la vida".

El canterano terminó agradeciendo todas las muestras de apoyo que ha recibido de la afición de la Real Sociedad. "Me quedo con los mensajes de cariño y todo lo que he recibido no solo hoy. Las dos últimas semanas han sido increíbles, los mensajes recibidos de afición, amigos y familia. Ha sido una pasada. Con la derrota, la forma de valorarlo es diferente porque nos hubiera gustado ganar en un día como hoy, no solo por mí, sino por la afición y por todos los que sienten la Real, pero echando la vista atrás, orgulloso de todo lo que he podido vivir con el club de mi vida".