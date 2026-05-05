Elustondo y la Real Sociedad separan sus caminos

La entidad donostiarra anuncia en un comunicado que no habrá renovación y que el defensa se marchará al final

La Real Sociedad y Aritz Elustondo separan sus caminos. Así lo ha anunciado la entidad donostiarra este martes ha través de un comunicado. El defensa, que ha disputado 310 partidos oficiales con el cuadro vasco, terminaba contrato al finalizar el curso y no habrá renovación para la continuidad.

Elustondo es un futbolista de peso dentro del vestuario y la Real Sociedad ha querido agradecer los servicios prestados por el jugador. "Quedan cuatro partidos por delante, dos de ellos en Anoeta, para que toda la familia txuri urdin pueda despedir a Elus como merece. Se va uno de los grandes. Uno de los nuestros. Eskerrik asko denagatik, Aritz", señala el comunicado ofrecido por el club.

"Ejemplo dentro y fuera del campo"

El agradecimiento de la Real Sociedad con Elustundo seguía en el comunicado: "Ejemplo dentro y fuera del campo, Aritz ha sido uno de esos jugadores imprescindibles en cualquier equipo que se precie. Futbolista de rendimiento constante y siempre disponible para todos los entrenadores que han pasado por el banquillo txuri urdin en la última década, Aritz deja el Club con el respeto y la admiración de toda la familia realista. Ha llevado con orgullo la camiseta en cada uno de los partidos que ha saltado al verde y ha sido un inmejorable capitán en estos últimos años".

Elustondo, uno de los capitanes de la Real Sociedad, se marcha con dos títulos de la Copa del Rey a sus espaldas. Los dos logrados en el estadio de La Cartuja de Sevilla. El último recientemente al vencer a la final al Atlético de Madrid.

"En su palmarés, envidiable, dos Copas del Rey que todos recordaremos y de las que él ha sido parte importantísima. Aritz ha cumplido el sueño de todo txiki de Gipuzkoa. Nosotros seguimos cumpliendo los nuestros, que son que tipos como él jueguen en la Real" decía al respecto la entidad vasca.

Elustondo suma 310 partidos

También ha recordado su inicio en el primer equipo de la Real Sociedad y la señalada cifra de 310 partidos disputados. "Debutó con el equipo de su vida en diciembre de 2014, en un partido de Copa en Oviedo. Desde aquel día y hasta hoy, 310 partidos oficiales a sus espaldas en las once temporadas que ha pertenecido al primer equipo", para calificar de "ejemplar trayectoria en el club txuri urdin" lo realizado por Elustondo.

Ahora restan cuatro partidos para el defensa de la Real Sociedad que, una vez que acabe el curso, dejará de pertenecer a la entidad donostiarra.