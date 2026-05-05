Oficial: Terzic es el nuevo entrenador del Athletic Club

El técnico alemán será el encargado de sustituir a Ernesto Valverde en el banquillo de San Mamés y ficha hasta 2028 con el Athletic

El Athletic Club ha anunciado que Edin Terzic será el nuevo entrenador del equipo a partir del próximo curso. El entrenador alemán aterriza en el conjunto rojiblanco para sustituir a Ernesto Valverde y estará al mando del equipo hasta junio de 2028. Esta será la primera aventura de Terzic en España y lo hará en un banquillo histórico como es el de San Mamés.

En el comunicado emitido por el club, el Athletic anuncia la llegada del nuevo entrenador y destaca su pasado en el Borussia Dortmund, con el que logró llegar a la final de la Champions League. "El Athletic Club y Edin Terzić han alcanzado un acuerdo para que el técnico alemán sea el entrenador del primer equipo rojiblanco las dos próximas temporadas, hasta el 30 de junio de 2028. Edin Terzić, de 43 años, ha sido entrenador del Borussia Dortmund en dos etapas: ganó la Copa alemana en 2021 y rozó el título de la Bundesliga en 2023. En 2024 alcanzó la final de la Champions League. Además, cuenta con experiencia dentro de la Academia y Dirección Deportiva del club de Westfalia. También fue entrenador asistente en el West Ham inglés y el Besiktas turco", destaca el escrito del Athletic Club.

El entrenador será presentado una vez que finalice la temporada y se haya despedido a Ernesto Valverde. "El técnico será presentado de manera oficial una vez concluya la temporada, para la que restan cuatro partidos muy importantes e ilusionantes", sentencia el comunicado del Athletic Club.

El estilo de juego de Terzic

En ESTADIO Deportivo analizamos, con la colaboración de Miguel Gutiérrez, comentarista de la Bundesliga, el estilo de juego que caracteriza al entrenador alemán. El sistema de juego más usado por Terzic es el 4-3-3, aunque varía en algunas ocasiones a un 4-2-3-1, aprovechando mas la mediapunta. Sancet está llamado a ser uno de los hombres emblema en este sistema, mientras que el juego de banda es fundamental para el alemán, tal y como demostró en el Borussia Dortmund. Además, su estilo de juego se caracteriza por ser ofensivo, retener el balón y dominar a sus rivales, trabajo que recaerá sobre los centrocampistas. Siendo Galarreta el jugador idóneo para ello.

Terzic toma el testigo de Jupp Heynckes en el Athletic Club

Terzic no será el primer alemán de la historia del club que se sienta en el banquillo de San Mamés. El mítico Jupp Heynckes se hizo cargo del equipo entre 1992 y 1994. El ex entrenador llegó a firmar un gran papel en el cuadro bilbaíno en un momento de inestabilidad. Heynckes logró dos quintas plazas en la competición liguera que permitieron al Athletic Club jugar la Copa de la UEFA. El germano se ganó el respeto de la afición rojiblanca y es considerado uno de los grandes entrenadores de la historia del Athletic Club. Ahora le toca al germano recoger el testigo de su compatriota en un Athletic Club que se entrega a su nuevo técnico.