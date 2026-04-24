El Athletic Club 26/27 de Edin Terzic: "Le gusta atropellar al rival"

"El Athletic Club acierta con Edin Terzic", asegura a ESTADIO Deportivo el comentarista de la Bundesliga y experto en fútbol alemán Miguel Gutiérrez, quien desgrana en exclusiva para este diario el ideario del futuro -a falta de confirmación oficial aún- entrenador rojiblanco y cuáles serán los jugadores que más se beneficien con el cambio

El alemán Edin Terzic será el entrenador del Athletic Club para la 26/27, convirtiéndose en el relevo de Ernesto Valverde en el banquillo rojiblanco después de que el renano y Uriarte, presidente del Athletic Club, firmaran un preacuerdo durante el proceso electoral del club, habiendo vuelto a ser reelegido por otros cuatro años.

Tan sólo falta la oficialidad para ver a Terzic públicamente ejerciendo como técnico en San Mamés, una vez que Valverde agote su etapa a falta de seis partidos por disputarse y una vez que rechazara su continuidad, como era la intención inicial de todos.

¿Es Edin Terzic el técnico idóneo para el Athletic Club?

Digerida la noticia, ahora toca el punto de conocer más de cerca a Edin Terzic, un semidesconocido para la inmensa mayoría de los aficionados del Athletic Club. Exentrenador del Borussia Dortmund, el joven preparador renano de 43 años ya planifica la próxima temporada en San Mamés, donde por primera vez se topará con una limitación que nunca ha sufrido: la limitación del mercado de fichajes del Athletic Club por su propia filosofía.

Al respecto hablamos con Miguel Gutiérrez, nacido en Dortmund y experto en fútbol alemán, siendo un estrecho conocedor del Borussia Dortmund, del cual es seguidor. El comentarista de la Bundesliga en Movistar Plus lo tiene claro: "El Athletic Club acierta con Terzic".

"Lo conozco muy bien, también personalmente. Vivía muy cerca de mí cuando yo vivía en Dortmund", dice a ESTADIO Deportivo un Miguel Gutiérrez afincado en Madrid y con el que la última vez que departió fue aproximadamente un año. "Como persona es un tío de escándalo", un hombre "internacional" que "ha trabajado en Turquía, Inglaterra, Alemania"... "Tiene origen croata. No veo problemas", argumenta el experto en Bundesliga al ser cuestionado sobre la adaptación a Bilbao y el Athletic Club.

"Es un entrenador muy bueno. Suele jugar con el 4-3-3 (también 4-2-3-1), por lo que le gusta utilizar todo el ancho del campo. Le gusta tener posesión, que los mediocentros también con posesión del balón estén en la última zona de 30 metros, que se originen opciones de gol", explica a ESTADIO Deportivo Miguel Gutiérrez, quien deja claro que Terzic "no es un entrenador 'amarrategui', sino todo lo contrario". "Quiere tener el balón y dominar", apostilla.

Nico e Iñaki Williams, dos de los jugadores que más se beneficiarán con la llegada de Edin Terzic

"Hay gente como Nico Williams, también su hermano Iñaki, a los que le va a venir muy bien la llegada de Terzic", dice Miguel Gutiérrez, quien destaca las cualidades principales del futuro entrenador del Athletic Club: "A él le gusta posibilidad, velocidad, verticalidad. Todo eso es importante para él".

Álvaro Djalo, cedido, es otro de los futbolistas que podrían verse beneficiado con la llegada de Terzic, aunque eso sí, no todo es velocidad y correr mucho para el alemán: "Para él es importante la finalización. Jugadores rápidos encuentras también en Segunda Federación, pero el tema es cómo finalizan las jugadas. Él es muy detallista y es importante que las asociaciones sean realmente conectadas; hay jugadores rápidos que se pierden en los últimos 20 metros".

El fútbol de Edin Terzic es claro: "Le gustan los jugadores rápidos, asociativos; los jugadores que tengan ocasiones de gol. No le gustan jugadores pausados. Le gustan jugadores que finalicen las jugadas. Terzic lo que quiere es atropellar al rival".

Destaca también el experto en fútbol alemán otra cualidad del futuro técnico del Athletic Club: su discurso. "Lo que Edin (Terzic) tiene también especial es el discurso. Además, lleva un tiempo aprendiendo el castellano. Independientemente de la lengua, es un tío que sabe llegar muy bien a los jugadores. Un poco como es Jürgen Klopp".

Edin Terzic, exigente en lo físico

"Es un tío que tácticamente sabe ganarse el sentir de los jugadores", resalta Miguel Gutiérrez, quien, eso sí, deja claro también que estamos hablando de un técnico que es "muy exigente en lo físico", algo que le vendrá muy bien a un equipo como el Athletic Club.

Un técnico de cantera para el Athletic Club

"Es muy inteligente", resalta Gutiérrez sobre Terzic, a quien no sólo le gusta hablar de fútbol. "Es un tío muy normal", asegura, al mismo tiempo que considera que al técnico alemán no le preocupará el limitado mercado de fichajes que tiene el Athletic Club por su filosofía. Y es que para eso está también la cantera, algo que domina. "El fue durante muchos años entrenador de cantera en el Dortmund. Es un tío que sabe, que confía en las canteras y en la gente joven", confirma.

El posible once del Athletic Club con Edin Terzic como entrenador

Tiene mucho trabajo aún por delante Edin Terzic en San Mamés, donde aún no ha sido confirmado oficialmente ni como entrenador. Pese a ello, ya se puede ir haciendo un ligero boceto de cuál podría ser su Athletic Club, a falta de posibles refuerzos, salidas y renovaciones.

La portería, como es de esperar, seguiría siendo propiedad de Unai Simón si nada raro ocurre. La retaguardia del Athletic Club 26/27 bien podría formarla Areso; dos centrales agresivos como Vivian y Laporte, y Yuri Berchiche, que acaba contrato y aún no tiene claro su futuro, aunque ya ha dejado claro que le gustaría seguir un año más, por lo que tocaría renovar.

Beñat Prados y Ruiz de Galarreta podrían formar el doble pivote, aunque ambos tendrían que adaptarse un poco a las nuevas directrices del técnico y elevar su ritmo de juego y presión. Terzic no quiere control y pausa.

Nico Williams e Iñaki Williams tienen los extremos reservados, haciendo Sancet de mediapunta y pudiendo jugar Guruzeta de '9'. Es cierto que Terzic suele pedir delanteros más móviles y que éste es más de apoyo y de juego de espaldas, pero podría utilizar a Iñaki ahí cuando lo requiera, en función de los rivales.

Un puzle, en cualquier caso, aún por formar en el que Edin Terzic tendrá mucho que decir y tomar diferentes decisiones junto a la planta noble de Ibaigane. Yuri Berchiche, Yeray Álvarez, Lekue y Alejandro Rego son los jugadores de la plantilla que acaban contrato a final de temporada, teniendo que decidir sus futuros. Otros, como Djalo y Peio Canales, quien se ha hecho un hombre en su año de cesión en el Racing, deben volver y pueden ser muy importantes para el futuro Athletic Club, que lógicamente también tendrá que acudir al mercado: ¿Moncayola, Oroz? Aún es demasiado pronto para hablar de ello.