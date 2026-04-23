Madrid Open 2026 en directo | Resultados de los partidos de hoy 23 de abril del Master 1.000 de Madrid en vivo online con Sabalenka, Landaluce, Tsitsipas...

Retransmisión en directo de la jornada del jueves 23 de abril del Mutua Madrid Open 2026

¡Buenas tardes! Comenzamos nuestra retransmisión de la sesión de tarde del jueves 23 de abril del Madrid Open 2026 , que ya ha vivido momentos muy interesantes a lo largo de la mañana.

Tres de los españoles presentes en esta jornada han disputado sus encuentros. En chicos, los resultados han sido favorables, pero no ha ocurrido lo mismo con Jessica Bouzas , que ha caído ante la rusa Shnaider

La gran sorpresa en el cuadro femenino ha sido la eliminación de la ucraniana Elina Svitolin a , que ha perdido en dos sets con la húngara Anna Bondar; Iga Swiatek , por su parte, ha debutado con una victoria solvente (6-1 y 6-2) ante la también ucraniana Snigur

En el cuadro masculino, aparte de los triunfos españoles de Munar y Carreño , lo más llamativo ha sido la dura derrota de Dimitrov, que sigue su caída libre desde que se lesionara en el pasado Wimbledon

Aryna Sabalenka ya está en tercera ronda del Madrid Open 2026 tras derrotar por 7-5 y 6-2 a la estadoundiense Peyton Stearns; la italiana Paolini remonta en su partido y toma ventaja en el tercer set frente a Siegemund

Stefanos Tsitsipas evita una situación límite ante el norteamericano Patrick Kypson, gana pro 8-6 el 'tie break' del segundo set y fuerza el tercero; sí e confima la sorpresa de Vilius Gaubas ante Báez y el argentino se despide a las primeras de cambio en Madrid

Ya está en juego el denut de la exnúmero uno Naomi Osaka ante la colombiana Camila Osorio

La norteamericana Alycia Park s gana el segundo set y fuerza el desempate ante su joven compatriota Ann Li

La italiana Jasmine Paolini completa la remontada y vence a la alemana Laura Siegemund por 3-6, 6-2 y 6-4

Los españoles toman la Caja Mágica en la jornada del jueves para acaparar protagonismo en el Mutua Madrid Open 2026 en un día donde ya entran en juego las primeras favoritas del cuadro femenino, que estaban exentas en la primera ronda -como también los principales hombres- y que debutan en segunda.

Es el caso de Sabalenka o Swiatek, las grandes favoritas en Madrid, que dirimen los dos principales partidos de la pista central Manolo Santana.

Españoles como los madrileños Martín Landaluce y Dani Mérida, como el balear Jaume Munar o como las jóvenes Bouzas y Quevedo tenían cita en esta jornada del jueves en el mejor torneo que se celebra en suelo español.

También nombres importantes venidos a menos en el último año, como Grigor Dimitrov o Stefanos Tsitsipas, que tendrán una de sus últimas oportunidades de levantar la cabeza antes de Roland Garros.

Gael Monfils juega también en la central, en la que será su última visita a Madrid, ya que ha anunciado su retirada a final de año. El miércoles ya vivimos una situación similar con la despedida de Roberto Bautista, que apenas dos días después de cumplir los 38 años confirmó que 2026 sería su último año en activo.