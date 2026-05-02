Un Mutua Madrid Open plagado de sorpresas no podía tener otro final

La ucraniana Kostyuk sorprende a la favorita Andreeva y se lleva el WTA 1.000 madrileño tras ganar la final en dos sets

En un Mutua Madrid Open 2026 plagado de sorpresas en el cuadro femenino y sin que ninguna de las favoritas pasase de cuartos de final, no podía ocurrir otra cosa en la final que no fuera una nueva sorpresa. La ucraniana Marta Kostyuk se coronó en la Caja Mágica tras derrotar a la joven rusa Mirra Andreeva por 6-3 y 7-5 en una hora y veintitrés minutos de partido.

Kostyuk fue mejor y dejó sin su tercer WTA 1.000 a Andreeva, que era la única Top-10 que había llegado hasta las últimas rondas, pero que fue claramente inferior en la final. Como se esperaba no hubo saludo. La ucraniana se fue directamente hacia el juez de silla e ignoró a Andreeva.

La joven tenista rusa, pupila de Conchita Martínez, se vio demasiado presionada por el favoritismo con el que llegaba al encuentro y lo pagó. Especialmente en un segundo set en el que contó con dos bolas para habérselo llevado y que finalmente acabó cediendo tras un tramo final en el que Kostyuk le pasó por encima.

Kostyuk, mejor al final de cada set

El partido fue muy igualado en su inicio, con ambas jugadoras sin hacer concesiones al servicio, pero Kostyuk metió una marcha más mediado el set, rompió el saque de Andreeva en el sexto juego, a la primera bola de 'break' que tuvo, y tras salvar dos bolas de ruptura en el último juego, cerró el set por 6-3.

La ucraniana aprovechó el palo moral que había sido este final para Andreeva y le rompió el saque en el inicio de la segunda manga. Sin embargo, la joven rusa no se amilanó, reaccionó y tras dos 'breaks' seguidos se puso con un 3-1 que hacía apuntar todo a un desenlace en el tercer set.

Kostyuk respondió a tiempo para evitar que Andreeva se escapara y así, igualadas, fueron pasando los juegos. Con 5-4, llegaron las dos bolas de set para la rusa, que salvó Kostyuk para, a continuación, romper el saque de su rival y certificar el título con su servicio.

Primer WTA 1.000 para Kostyuk

"No me creo este momento. Todo lo que me ha costado llegar hasta aquí. Hemos trabajado duro para llegar a esto. Es increíble, un día increíble. No era mi torneo favorito Madrid, pero a lo mejor a partir de ahora, sí", señalaba en la pista, con el micrófono en la mano, la aún emocionada jugadora de Kiev.

Se trata del tercer título en la carrera de Kostyuk, el segundo del 2026 tras el que ganó hace dos semanas en Rouen, por lo que suma 12 partidos en tierra batida ganados de forma consecutiva. El otro entorchado lo logró en 2023 en Austin.