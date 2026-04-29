La gran sorpresa del Madrid Open se lleva por delante a la número uno del mundo

El Madrid Open se queda con una sola Top-10, Andreeva, tras la eliminación de la gran favorita, la bielorrusa Aryna Sabalenka

"A veces tienes que aprender, coger lo negativo y seguir adelante". De esta forma asumía Aryna Sabalenka, la número uno del mundo, su eliminación prematura en el Mutua Madrid Open 2026, que le impedirá revalidar su título y le hará perder bastantes puntos en el ranking WTA.

La tenista bielorrusa perdía ante la norteamericana Hailey Baptiste por 6-2, 2-6 y 6-7 (6) en dos horas y treinta minutos, por lo que deja el torneo madrileño en los cuartos de final.

"Fue un partido duro y ella jugó muy bien, aunque yo también lo hice. Creo que tuve algunas oportunidades en el tercer set pero sentí que quizá estaba un poco precipitada en algunos puntos en ese momento. No pudo ser", añadía Sabalenka.

Su derrota confirma la criba de favoritas en este WTA 1.000, ya que las cuatro grandes candidatas al triunfo han caído antes de las semifinales. Swiatek cayó muy pronto, en tercera ronda, afectada por un virus. Este lunes, en octavos, lo hacían Coco Gauf y Rybakina, y la derrota de Sabalenka deja el cuadro sin sus grandes referentes.

Sólo dos jugadoras en el Top-20, Andreeva y Noskova

De hecho, sólo Mirra Andreeva, la única Top-10, y que será la rival de Hailey Baptiste en semifinales; y Linda Noskova, que aún tiene que jugar los cuartos de final frente a Kostyuk, están entre las veinte primeras cabezas de serie. Las demás, o tienen un número mayor, o ni siquiera contaban entre las favoritas.

Tal es la importancia de la victoria de Baptiste, que la estadounidense es la segunda jugadora que le gana un partido a Sabalenka en lo que va de 2026 tras la kazaja Elena Rybakina en la final del Abierto de Australia.

Sabalenka da valor a su rival

"Yo tuve algunas oportunidades y no las aproveché. Siento que jugó un tenis muy valiente en esos momentos decisivos y eso marcó la diferencia", reconocía Sabalenka.

Baptiste, por su parte, admitió que sintió los nervios de su rival y que trató de sacar provecho de ellos. "Con las bolas de partido de Sabalenka sabía que para remontar solo se trataba de jugar un punto más, ganar una bola más y asegurarme de que ella tuviera que ganarse ese punto. Yo veía que ella se sentía un poco nerviosa y cometió algunos errores no forzados, lo cual es normal. Yo quería asegurarme de mantenerme muy sólida y simplemente tenía la mentalidad de hacer que se ganara esos puntos", afirma la norteamericana.