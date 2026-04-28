Jannik Sinner carga contra el Mutua Madrid Open: "Creo que hay que hacer algunos ajustes"

El número uno del mundo critica los horarios a los que se juega y entiende que Jódar debía jugar más tarde que él en esta jornada

Jannik Sinner ya ha alcanzado su techo en Madrid. Su vigésima victoria consecutiva de la temporada, donde aún no ha perdido ni un partido en los Masters 1.000, le ha metido en unos cuartos de final del Mutua Madrid Open 2026 en los que se encontrará con el español Rafa Jódar.

Sin Carlos Alcaraz ni Novak Djokovic, Sinner aparecía desde el principio como el claro favorito al triunfo final y conforme van pasando las rondas y caen algunos de los que le podían poner en algún apuro -el último, Musetti-, cada vez lo es más. Sin embargo, el tenista italiano sigue con los pies en la tierra y no quiere confiarse en un torneo donde nunca ha pasado de cuartos.

“Sé que cada día puede ser complicado. Hoy, por ejemplo, tuve dificultades en el segundo set. Aquí las condiciones son rápidas y cualquiera puede meterte en problemas", indica el de San Candido, quien no quiere cambiar sus rutinas ni confiarse. "Intento mantener la calma y no dar nada por hecho. Puedes ganar o perder en cualquier momento, especialmente cuando estás algo más cansado. Mantener el nivel mental alto todo el partido no es fácil, pero lo intento”, señaló.

Sinner cede ante Rafa Jódar

Sinner admitió que puede ser bueno para él enfrentarse a Rafa Jódar antes de Roland Garros, algo que ocurrirá mañana miércoles a las 16:00 horas. Y se refirió al cambio de turno, que le ha sacado a él del horario estrella, en el que ha jugado el español ante Vit Kopriva. “Escuché comentarios sobre que yo jugara a las 11 y Jódar a las 16, y creo que fue una buena decisión", afirma Sinner.

En este sentido, ve lógico el cambio cuando Rafa Jódar acabó de madrugada su partido ante Joao Fonseca. "Es algo poco habitual para mí, no me acuerdo de la última vez que jugué a las 11:00. Pero a mí no me importa a qué hora sea; intento hacerlo lo mejor posible. Estaba la duda de si Jódar o yo debíamos jugar a las 16:00, pero creo que es correcto que él juegue a esa hora, porque terminó muy, muy tarde", admitía comprensivo.

El número uno ve un error las horas del Madrid Open

A partir de ahí sí que no se cortó y atacó claramente a la organización de este Madrid Open. "Creo que hay que hacer algunos ajustes con los horarios del día. Dos partidos desde las 20:00 son demasiado tarde. Sé que hay un día entre medias, pero sigue siendo muy tarde. Acabas a la 01:30 y necesitas comer, recibir tratamiento, ruedas de prensa... Te vas a dormir a las 4 o 5 y te rompe el día. Para nuestro cuerpo y nuestra mente, jugar pasada la medianoche no es fácil. Es muy tarde. Aun así, intentamos adaptarnos. Por mi parte, ha sido una buena actuación hoy", afirmaba Jannik Sinner.

Este jueves, el italiano volverá a su 'horario habitual', el de las 16:00 horas, que suele ser el del duelo estrella de la jornada matutina. La noche, por ahora, no la ha tocado.