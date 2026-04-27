El cotizado Ramón Planes, libre cuando las dudas arrecian en su ex equipo y el vecino que lo pretendió

Pese a su fuga ocho meses después de llegar, el ilerdense mantiene buenas relaciones con la cúpula verdiblanca y su ex pupilo Fajardo, señalado ahora por algunos fichajes fallidos; con mucho menos poder adquisitivo, en Nervión, donde Cordón está muy denostado, lo buscaron en 2018

Ramón Planes, que abandonara el Real Betis en enero de 2024 para aceptar la suculenta oferta del Al-Ittihad (seis millones de euros netos y dos en variables), tiene pocos visos de agotar el contrato que firmó hasta el 30 de junio de 2027. Así las cosas, 'FootMercato' adelanta que el ilerdense negocia su rescisión con el campeón saudí, que tiene avanzada ya la contratación de un sustituto, tras llegar a un acuerdo para interrumpir su estancia en Jeddah por razones personales. Si bien se especula con que el otrora jefe de la planificación de Getafe CF o FC Barcelona protagonice un rápido cambio de aires, habría alguna cláusula penalizadora al respecto.

Un regreso del alto ejecutivo al mercado precisamente cuando más arrecian las críticas a su sucesor y otrora mano derecha en Heliópolis, un Manu Fajardo que está en entredicho y vive quizás su peor momento desde que ascendió de secretario técnico a director deportivo en La Palmera, descartando acompañar a su menor a Oriente Medio para quedarse en el equipo de su vida. La baja aportación de uno de los fichajes más caros que hizo en verano, Nelson Deossa, o la incapacidad de deshacerse de descartes como Cédric Bakambu, 'Chimy' Ávila o Ricardo Rodríguez en invierno para reforzar la delantera y el lateral zurdo, en su debe.

Muy buen 'feeling' con Haro y Catalán pese a la 'espantá'

Aunque su salida fue controvertida y dejó 'tirados' a mitad de su primer proyecto a quienes habían confiado en él, Ramón Planes mantiene una buena relación con sus antiguos jefes, como pudo verse durante la visita hace dos veranos al Benito Villamarín para un amistoso. Desde entonces, el diálogo ha vuelto a ser fluido, como también del catalán con su ex pupilo Manu Fajardo, quien, pese a que formará parte de la auditoría interna que hará el consejo de administración de todo el organigrama técnico, no corre peligro de ser destituido, según ha podido saber ESTADIO Deportivo. Ángel Haro y José Miguel López Catalán valoran tanto su trabajo como su flexibilidad y, por encima de ambas cosas, su lealtad, pues aceptó menos dinero para no dejar huérfana la dirección deportiva en pleno mercado invernal de la 23/24.

Las críticas a Cordón y el recuerdo de una propuesta al entonces azulón Planes

Mucho más denostado está en Nervión un Antonio Cordón que precedió en el Real Betis al propio Ramón Planes y que ha tenido que lidiar con las apreturas económicas del Sevilla FC. Con el agua del descenso al cuello, muchos dudan de que el de Granja de Torrehermosa vaya a continuar, tanto si se produce la venta de la mayoría accionarial de la sociedad a sus ex jefes de 'Five Eleven Capital' como si no. En gran parte por su mala gestión de los (eso sí, pocos) recursos de que disponía, pero también por sus desafortunadas comparecencias públicas, que han enervado a la mayoría del sevillismo.

El caso es que, allá por 2018, cuando Monchi aún estaba en la Roma y en el Ramón Sánchez-Pizjuán planificaba Óscar Arias, el primer equipo hispalense en contactar con Ramón Planes, director deportivo del Getafe CF, fue el Sevilla FC, que no logró persuadirle para cambiar de aires. Ahora, las circunstancias deportivas y monetarias son, por desgracia, otras en blanquirrojo, por lo que esa vía, salvo sorpresa mayúscula, parece cerrada definitivamente.