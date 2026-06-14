La respuesta de Unai Emery que descolocó al Valencia: "¿Isco o la Champions?"

El hoy jugador del Real Betis debutó a las órdenes del técnico vasco en el conjunto che, pero no tuvo todas las oportunidades que reclamaba la afición. El entonces presidente valencianista, Manuel Llorente, le pidió más minutos para el malagueño, pero el actual entrenador del Aston Villa le pagó con su misma moneda

Después de 21 años, el Real Betis disputará la Champions por segunda vez en su historia en la 26/27, y para ello contará con la experiencia en dicha competición de varios integrantes de su plantel, comenzando por Manuel Pellegrini. Antony, Bartra, Lo Celso, Bellerín o Amrabat, al que se intenta retener, son algunos de los pupilos del chileno que saben lo que es jugar el máximo torneo continental de clubes. Pero, sin duda, el mayor conocedor es Isco Alarcón, que puede presumir de haberlo ganado hasta en cinco ocasiones con el Real Madrid.

Los números de Isco en la Champions: una historia que nació en el Valencia

En total, el malagueño ha disputado 78 encuentros en la competición con la que todos sueñan, firmando 10 goles y 12 asistencias. Tomó parte además en las finales de 2014, 2016, 2017 y 2018, tres de ellas como titular, faltando solo en su último título como jugador blanco, el de 2022, pues aquella campaña su participación fue prácticamente residual. Pero su idilio con este torneo comenzó mucho antes, con apenas 18 años, cuando dio el salto a la elite de la mano del Valencia.

Tras arribar a la cantera che con solo 14 años, procedente del Atlético Benamiel, el hoy crack verdiblanco irrumpió con fuerza en el primer equipo en la 09/10, si bien solo llegó a jugar 7 partidos, dos de ellos en la fase de grupos de la Champions. Su doblete ante el Logroñés en su debut, en Copa del Rey, ilusionó a toda la afición de Mestalla, que pedía a gritos su presencia en el equipo. Pero se topó con Unai Emery, que prefirió darle oportunidades con cuentagotas.

La petición de Manuel Llorente y la respuesta de Unai Emery

Fue entonces cuando el que era presidente valencianista, Manuel Llorente, se dirigió al actual técnico del Aston Villa para pedirle que Isco jugase más. “Tienes que ponerlo, que lo está pidiendo todo el mundo”, le dijo, tal y como ha recordado ahora Salva Gomar, presidente de la Federación de Fútbol de la Comunidad Valenciana. Pero el preparador vasco, al que el mandatario le exigía estar cada año entre los cuatro primeros para no perder ingresos, le pagó con su misma moneda al darle una explicación.

“Manolo, tú me renuevas si me clasifico para la Champions, ¿no? Entonces, ¿qué quieres? ¿Que juegue Isco o clasificarte para la Champions? Entonces déjame que haga yo el equipo. Isco será muy bueno, pero ahora yo necesito que el equipo se clasifique para la Champions”, apuntó el dirigente, desvelando así aquella conversación en el programa 'La Banqueta' de Televisió Comarcal.

En Champions con el Málaga y el Sevilla FC

Tras ello, Isco hizo las maletas en verano rumbo al Málaga, que pagó su cláusula de rescisión de 6 millones de euros con Al Thani al mando. Y de blanquiazul, volvió a jugar la Champions, alcanzando los cuartos de final con Pellegrini como entrenador en la 12/13. De ahí dio el salto al Real Madrid, con todos los logros ya conocidos. Pero antes de arribar al Real Betis aún jugó también otros seis encuentros con el Sevilla FC en la fase de grupos de la máxima competición continental en la 22/23.

Con el Real Betis será especial: lo delatan sus lágrimas

Ahora, regresará a un torneo que conoce como pocos. Y a pesar de si experiencia, no esconde que será "especial" hacerlo con la camiseta verdibanca, como quedó patente con las lágrimas de emoción que derramó sobre el césped de La Cartuja tras certificar el pase ante el Elche. Una reacción que sorprendió a muchos, incluido su compañero Antony. "Ver a Isco, que la ha ganado cinco veces, llorar por entrar en la Champions me emocionó mucho", confesó el brasileño, que ahora disfrutará junto al de Arroyo de la Miel junto a los mejores del continente.