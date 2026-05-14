Isco se fija otro objetivo en el Betis y responde a los temores sobre su retirada: "Tengo cuerda para rato"

El malagueño muestra su confianza en recuperarse "bien" para poder estar "a tope" en el arranque de la próxima temporada, pues de momento va mejorando "poco a poco". Tras alcanzar la Champions, ahora quiere levantar un título

La clasificación del Real Betis para la Champions 21 años después, tras la victoria del pasado martes sobre el Elche, dejó momentos muy emotivos sobre el césped y en las gradas de La Cartuja. Pero uno de los más llamativos fue ver a Isco Alarcón llorando. No pudo contener las lágrimas el crack malagueño en un momento de liberación, tras el que ha sido el año más duro de su larga y exitosa carrera deportiva. Pero aunque alguno pensara que era el signo de un posible adiós, él mismo se ha encargado descartar tajantemente dicha posibilidad.

"Todavía tengo cuerda para rato. Confío en recuperarme bien y volver al máximo nivel para estar a tope al principio de la temporada que viene, que se vienen cosas ilusionantes", ha asegurado el '22' verdiblanco en una entrevista ofrecida en Betis TV, donde ha explicado que ese llanto no era más que el fruto de ver la recompensa obtenida por el grupo tras una campaña que, en lo particular, ha sido un calvario, con lesiones graves de por medio y muchos partidos de baja.

Unas lágrimas "de liberación" tras "un año complicado"

"Me emocioné mucho, la verdad. Como todo el mundo sabe, ha sido un año complicado, de mucha tensión. Fueron lágrimas, aparte de alegría, de liberación, de decir: 'ya hemos conseguido un objetivo muy importante'. La verdad es que me salió natural y creo que es un logro importante el que ha hecho el equipo de esta temporada. Al final se quedó una noche redonda. Los béticos sabemos que al final siempre sufrimos más de la cuenta para conseguir el objetivo y ese día se dio todo, desde el resultado del Levante a nuestra victoria. Fue increíble la comunión que se hizo entre todo el equipo, la afición, el staff, el himno de la Champions sonando en La Cartuja. Fue un momento muy bonito y esperemos que sea el principio de un largo camino lleno de éxitos", destacó.

Isco quiere que la Champions sea "algo cotidiano" para el Real Betis

Además, el de Arroyo de la Miel admitió que el objetivo del grupo, en realidad, siempre ha sido dar el salto para estar en la Champions, aunque de puertas hacia fuera se mostraban precavidos. "Siempre ha estado ese mensaje en la cabeza de todos. Esa ha sido la mentalidad del equipo durante este año, a pesar de haber pasado momentos difíciles, momentos brillantes, pero ahí es cuando se ve un equipo de verdad, que no se rinde, que no cae y sigue luchando hasta el final. Ahora espero que este no sea nuestro techo, que no tengamos que pasar muchos años otra vez para jugar esta competición. Ojalá hagamos de algo que ha costado mucho tiempo, algo cotidiano año tras año. Ojalá asentarnos en la máxima categoría del fútbol europeo y eso no hay otra manera de hacerlo que con trabajo, ladrillo a ladrillo y pensando todos en grupo y poniendo la mejor parte de cada uno", señaló.

El siguiente objetivo de Isco: "Ganar un título con el Real Betis"

Hace ya tres años que desembarcó en Heliópolis, tras su breve paso por el eterno rival. Pero Isco recordó que desde el primer día siempre se fijo la meta ahora alcanzada. "Yo creo que lo dije en mi presentación. Cuando vine aquí lo hice con el objetivo de intentar jugar la Champions con el Betis. El siguiente objetivo que me marqué era ganar un título con el club, así que ojalá pueda conseguirlo de aquí a todos los años que me quedan como jugador del Betis", afirmó, insistiendo en que por su mente solo pasa volver al máximo nivel la próxima campaña.

Desde que su magia volviera a aparecer ante el Girona ha participado ya en los cinco últimos partido, pero siempre como suplente al no estar listo aún para ser titular. "No quiero perder mucho tiempo en lo que ya pasó, intento mirar hacia adelante siendo positivo, con la confianza de que me voy a recuperar bien. Voy mejorando, es verdad que poquito a poco, pero no pierdo el foco ni la confianza. Son momentos que todos pasamos y nos hacen conocernos también en los momentos malos. A mirar hacia adelante, a jugar la Champions con el Betis, ahora en vacaciones, prepararme bien y ojalá pueda volver al máximo", sentenció.

Los elogios de Isco a Pablo Fornals, al que espera en el Mundial

Por otro lado, Isco también respondió a su compañero Pablo Fornals, que lo vio siendo canterano del Málaga jugar la Champions en La Rosaleda y le preguntó qué se siente al estar en la máxima competición continental. "La Champions es especial, es la mejor competición a nivel de clubes del mundo, y gracias a su trabajo, a su talento, va a saber lo que es sentirla en primera persona. Creo que con el talento que tiene, el trabajo y en los equipos que ha estado, debería haberla jugado antes, y es un premio especial para él, que encima haya sido el que marcara el gol que nos certificara matemáticamente como equipo de Champions. Se lo merece porque es un chico magnífico, es talentoso, es trabajador y es buen compañero", señaló sobre el castellonense, del que espera que esté en el Mundial con España tras ser incluido en la prelista por De la Fuente.

"Jugar un Mundial con tu país es de las cosas más grandes que hay y yo creo que tenemos jugadores que se merecen ir, como Antony, Natan o Pablo Fornals. Yo creo que al final eso es muy importante también para el Betis, para que se dé a conocer la marca Betis por todo el mundo. Ojalá lo consigan porque sé lo que es jugar un Mundial y sé la ilusión que conlleva y que es lo más grande para un futbolista. Se lo merecen después de una temporada increíble, ojalá tengan ese premio final, ", recalcó.

En aquel Málaga, además Isco jugó la Champions junto a Pellegrini y Joaquín, disputándola luego también con el Valencia y el Real Madrid, con el que la ganó cinco veces. Pero el malagueño espera que este no sea el final del camino. "En el futuro nadie sabe lo que puede pasar, pero aquí entre todos tenemos que intentar que esto no sea el techo, que esto se convierta en algo cotidiano, de año tras año, y aquí, como capitán, veo el grupo que hay, el cuerpo técnico, veo una ilusión tremenda y ojalá podamos seguir dando pasos de gigante y creciendo mucho juntos", zanjó.