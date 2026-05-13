Las lágrimas de Isco por alcanzar la Champions con el Betis y la respuesta a su temida retirada: "Anda que no le queda fútbol"

El malagueño rompió a llorar sobre el césped de La Cartuja tras la victoria frente al Elche que certificó la quinta plaza. Muchos pensaron que era una señal de su posible adiós, pero su pareja, Sara Sálamo, ha dejado claro que aún tiene cuerda para rato

El Real Betis celebró por todo lo alto su clasificación para la Champions 21 años después. Su victoria ante el Elche por 2-1, no sin sufrimiento, y la derrota del Celta de Vigo en su campo ante el Levante (2-3) ampliaron a siete puntos su ventaja con respecto a los celestes, que a falta de dos jornadas ya no pueden alcanzar esa preciada quinta posición con la que el cuadro verdiblanco alcanza la plaza extra que España se ha ganado para la máxima competición continental.

Se vivieron momentos muy emotivos sobre el césped y en las gradas de La Cartuja. Pero uno de los más llamativos fue ver a Isco Alarcón llorando. No pudo contener las lágrimas el crack malagueño en un momento de liberación, tras el que ha sido el año más duro de su larga y exitosa carrera deportiva. Pero aunque alguno pesara que era el signo de un posible adiós, su pareja, Sara Sálamo, ha salido al paso para negarlo.

El calvario de Isco en la 25/26

Después de lesionarse en el último partido de pretemporada ante el Málaga, cuando sufrió una fractura en su peroné izquierdo, el de Arroyo de la Miel reapareció en el mes de noviembre y en su segundo partido, ante el Utrecht, recibió una patada fortuita de su compañero Amrabat. Otro contratiempo que le obligó a pasar de nuevo por el quirófano, por tercera vez desde que arribó al Real Betis, para corregir una lesión en la zona del cartílago.

Una reaparición a tiempo para contribuir a la Champions

Sin duda, la suya ha sido una ausencia de peso que cualquier equipo habría acusado. Pero el grupo dirigido por Manuel Pellegrini ha sabido reponerse a la prolongada baja de su estrella, que no obstante regresó tras la dura eliminación europea ante el Sporting de Braga, a la que no llegó por poco, para cambiar la dinámica negativa en LaLiga y poner su grano de arena en la conquista del ansiado billete de Champions.

Su magia volvió a aparecer ante el Girona para originar el 2-3 definitivo y romper una racha de siete jornadas consecutivas sin vencer. Desde entonces, suma cinco partidos saliendo desde el banquillo en los que el conjunto verdiblanco, invicto con él sobre el campo este curso, ha firmado tres victorias y dos empates que han sido decisivos para amarrar la quinta plaza.

La confianza de Pellegrini pese al temor del propio Isco

Aunque Isco sigue sin estar al cien por cien. Aún siente dolor y juega medicado. Pero Pellegrini espera que la próxima pretemporada le sirva para volver a su mejor nivel físico. "Ojalá que Isco pueda volver el año que viene al cien por cien de sus condiciones", aseguró.

Al respecto, el propio ex jugador madridista reveló recientemente que no sabe si su última lesión tiene solución. “No me aseguran que vaya a salir del todo bien o que me vaya a curar, porque todavía hoy no hay nada que regenere un cartílago. Estamos viendo qué opciones me pueden venir para la lesión. Cuando me dijeron que no sabía si iba a volver a jugar, los entrenamientos se me han hecho eternos por la incertidumbre de no saber si me iba a recuperar bien o no”, confesó.

Pero a sus 34 años, y con dos campañas más de contrato en vigor, Isco tiene puesto el foco en el ilusionante reto de jugar como verdiblanco una Champions que levantó en cinco ocasiones con el Real Madrid. Sus lágrimas nada tenían que ver con una posible retirada, como alguno se temió. Tanto es así, que un aficionado cuestionó directamente sobre dicha posibilidad a su pareja, Sara Sálamo, a través de las redes sociales.

"Sara, dime por favor que las lágrimas de Isco son de emoción (felicidad) y no porque se vaya a retirar. A muchos béticos nos ha olido a retirada, espero equivocarnos", preguntó directamente, recibiendo la cumplida respuesta de la actriz: “Por supuesto que no se va a retirar. Anda que no le queda fútbol, y magia, y títulos que conseguir", destacó, zanjando así cualquier posible temo de la parroquia verdiblanca, que seguirá disfrutando de su estrella.