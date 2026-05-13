De la "ambición con prudencia" de Haro a la "enorme responsabilidad" de Catalán

Los máximos dirigentes heliopolitanos se vanaglorian de un éxito que "hacía 21 años que no se conseguía", pero llaman a "no volverse locos y seguir trabajando con los pies en el suelo", aunque admiten que "era un sueño" de todos en La Cartuja, que no se verbalizaba "para no meter más presión"

"Es un cúmulo de emociones. Siempre en estos momentos te acuerdas de tus seres queridos que no están. Es una alegría para el beticismo celebrar un hito como éste. Hacía 21 años que no se conseguía. Esto es transformación del club y hacer felices a los béticos. Estamos muy satisfechos. Se han dado en esta Liga los resultados para que pudiéramos estar aquí. No hay que volverse locos, sino seguir trabajando con los pies en el suelo. Continuar con la línea que llevamos, que hasta ahora nos ha ido bien", apuntaba en los medios oficiales del Real Betis su presidente, Ángel Haro, que incidía en la importancia de meterse en Champions League.

"Es algo muy importante desde el punto de vista anímico. Esto es felicidad para los béticos e ingresos adicionales para la planificación. Hay que ser ambiciosos con prudencia, pero pensando ya con mucha ambición en lo que viene en el futuro", aclaraba el villaverdero, que abogaba por no cambiar el chip de la Europa League: "Me acuerdo de los niños que en los momentos críticos del club seguían con la camiseta pese a la debilidad económica y una situación deportiva sin tantos recursos. Poco a poco hemos ido creciendo, siendo estables en Europa, que era el primer paso para lograr cosas como ésta. Con los pies en el sueño y trabajando día a día".

López Catalán: "Era un sueño; no podíamos decirlo para no meternos más presión"

"Era un sueño que teníamos. Muchas veces, incluso cuando hemos tenido conversaciones con jugadores, ellos hablaban de Champions. Lo teníamos en la cabeza, pero no podíamos decirlo para no meternos más presión. El hito fue pasar a estar regularmente en Europa seis años seguidos. Haciendo eso se iba a dar el salto de la Champions. Lo hemos conseguido con dos jornadas de antelación. Encantados, felices, agradecidos a los que han ido empujando al equipo. Celebramos mucho con nuestra familia y amigos, pero ahora tenemos una responsabilidad grandísima", añadía también José Miguel López Catalán.

El vicepresidente y mano derecha de Ángel Haro avanzaba que será duro: "Sabemos que tenemos un trabajo complicado, de gestión y planificación; competir en Champions es muy complicado. Estamos felices y contentos por el trabajo de todo el mundo. Gloria bendita. Al principios fueron años muy complicados y ahora sentimos que estamos en el mejor momento de la historia del Betis. Tenemos proyectos como el del estadio, que es bonito. Ya hemos entrado en Champions, el juvenil jugará en la Youth League... Hay que seguir. Esto nos da muchas pilas para coger fuerzas, porque el desgaste de la temporada es alto".