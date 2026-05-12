Rafa Jódar sigue deleitando en Roma y ya está en cuartos de final

El tenista madrileño ha sellado su billete para la siguiente ronda por la vía rápida tras derrotar en dos sets al estadounidense Learner Tien

Rafael Jódar se clasificó este martes para los cuartos de final del Masters 1000 de Roma tras brillar, disfrutar e imponerse con autoridad al estadounidense Learner Tien por 6-1, 6-4, alcanzando así la misma ronda que constituye su techo en un torneo de este nivel.

El madrileño, de 19 años y actual número 34 del mundo, se consolidó como una de las grandes revelaciones del torneo tras doblegar a uno de los jóvenes con mayor proyección del circuito y número 21 del ranking.

Jódar alcanzó los octavos después de vencer al italiano Matteo Arnaldi por 6-1, 4-6 y 6-3 en un duelo exigente en el que tiró de carácter para cerrar el partido. Previamente, debutó en la capital italiana con triunfo ante el portugués Nuno Borges.

Las interrupciones no pueden con Rafa Jódar

El de este martes fue un partido en condiciones particulares. Nada más terminar el primer juego, se interrumpió cinco minutos por el paso de un vuelo de la Fuerza Aérea de Italia que dejó en el cielo los colores de la tricolor italiana, un humo que incluso se coló momentáneamente en el campo. Además, los tenistas tuvieron que lidiar con el viento.

Defendieron ambos bien sus dos primeros servicios, pero Jódar le rompió el segundo a su rival y tomó ventaja. Ni siquiera el revés prominente de Tien pudieron con la potente derecha de Jódar. Fue el español, de hecho, el que sorprendió con los golpes a contramano.

Cerró la primera manga el madrileño en poco más de media hora y concediendo sólo un punto. Un comienzo contundente ante un rival que no encontró la forma de superarle. Tiró de garra el español, de calidad y de buen tenis.

Remontada de Jódar en el segundo set

Lo mismo sucedió en el inicio del segundo set, pero al contrario. Tien le rompió el saque al español para ponerse 1-3 por delante y se reencontró con su zurda. Replicó Jódar, que recuperó el servicio perdido y empató haciendo valer el suyo, en una segunda manga muy igualada tras el despertar del estadounidense.

Pero tomó carrerilla Jódar, que remontó y terminó el partido en una hora y quince minutos, ante un público entregado con él, que espera ante la ausencia de Carlos Alcaraz un campanazo español en la 'Ciudad Eterna'. También con Martín Landaluce peleando por acceder a cuartos.

Ambos tenistas buscaban alcanzar sus segundos cuartos de final en un Masters 1000. En sus primeros intentos de colarse en semifinales, a los dos les frenó el número uno, Jannik Sinner; al estadounidense en Indian Wells y al español en Madrid. Ahora, Jódar sueña con hacer historia en su carrera.

Rafa Jódar quiere hacer historia en Roma

Hace unas semanas, irrumpió en el mundo del tenis como uno de esos nombres que despiertan curiosidad. Una posible promesa de la 'Armada Española', la generación de jugadores que cambiaron la historia del tenis en el país ibérico. Mucho camino le queda aún por recorrer al de Leganés, pero lo cierto es que está pisando fuerte.

Desde 2007, ningún adolescente se clasificó a cuartos de final del Masters 1000 de Roma. El último, en aquel año, fue nada más y nada menos que Novak Djokovic. Hasta este lunes, en el que Jódar logró esta hazaña.

El madrileño está escribiendo su historia a una velocidad meteórica. Es el jugador más joven del cuadro, y en dos años pasó de ocupar el puesto 1.771 del mundo al 34. Con su clasificación para los cuartos de final, Jódar mantiene vivo el sueño de avanzar en un torneo en el que ya confirmó que su irrupción en la élite puede no ser pasajera.