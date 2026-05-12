Sinner evita "la crisis" y Medvedev se carga el sueño de un español en Roma

El tenista italiano ya está en octavos de final del Masters 1000 de Roma y comentó cómo es su día a día y lo que hace para evitar los baches del tenis. El ruso, por su parte, ha eliminado a Pablo Llamas

Jannik Sinner venció al australiano Alexei Popyrin en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma (6-2, 6-0) para clasificarse a los octavos de final, en un partido que dominó de principio a fin y que confirmó su ambición de hacerse con el único trofeo del circuito que falta en su palmarés.

El número uno del mundo confirmó su condición de favorito en la capital italiana, arropado por la afición, después de imponerse con autoridad, mantener el control en todo momento y brillar ante un rival sin respuestas.

Acabó el partido en una hora y seis minutos. El tenista de San Cándido avanzó así a la siguiente fase de un torneo marcado por la ausencia de Carlos Alcaraz y por la ambición de completar la colección de títulos Masters 1.000, una hazaña de la que hasta el momento solo puede presumir el serbio Nokvak Djokovic.

Sinner habla de la lotería del tenis

Jannik Sinner afirmó, tras clasificarse para los octavos de final, que sólo intenta centrase en aquello que puede controlar, ya que el resto "es una lotería", y que en "en cuanto hay un momento de crisis y te atrapa en la pista, ya no sales, por lo que intenta "evitarlo".

"Estoy intentando controlar lo que puedo controlar y el resto es, en realidad, una lotería. Cada día es diferente, cada jugador es un mundo nuevo, un día distinto; tienes que preparar bien el partido mentalmente, tienes que estar concentrado, porque si no lo estás, luego te cuesta salir de ahí", aseveró el tenista en rueda de prensa.

Medvedev se impone a Pablo Llamas

Mientras tanto, el ruso Daniil Medvedev eliminó a Pablo Llamas en la tercera ronda del Masters 1000 de Roma, tras un encuentro en el que el español compitió de tú a tú y ofreció una gran resistencia en un duelo que se resolvió en tres sets (3-6, 6-4, 6-2) en dos horas y ocho minutos.

Llamas, de 23 años, ganó el primer set, en el que fue claramente superior a una de las figuras más destacadas del tenis en los últimos años y campeón en la tierra batida romana en 2023.

Sin embargo, el cansancio físico acumulado acabó pasándole factura y el ruso tiró de experiencia y veteranía para remontar el partido, aunque Llamas le puso las cosas muy difíciles.

El español llegaba al encuentro tras disputar cuatro partidos en el torneo, dos de la fase previa, en los que eliminó a los portugueses Henrique Rocha y Jaime Faria, y las dos primeras rondas del cuadro principal, en las que superó al estadounidense Ethan Quinn y al francés Corentin Moutet.

Llamas ya piensa en en Roland Garros

Para Llamas fue su primera participación en una tercera ronda de un Masters 1000 y, pese a la derrota, dejó muy buenas sensaciones. El tenista español, número 139 del mundo, conquistó este año el 'Challenger' de Alicante, tras superar en la final a su compatriota Pablo Carreño, y participó en el pasado en torneos del Grand Slam como Roland Garros y el Abierto de Estados Unidos.

Ahora, tiene claro su siguiente objetivo: "Esta derrota me va a dar mucha confianza para lo que viene ahora, que es nada más y nada menos que Roland Garros. A pesar de la derrota, estoy muy feliz. Creo que puedo sacar muchas cosas positivas de este torneo".