Sinner ya siente la presión de Roma tras su primera victoria: "Hay que saber gestionar esto, las dudas siempre están ahí"

El tenista transalpino superó en dos sets al austriaco Sebastian Ofner para mantener vivo el sueño y la hazaña de conquistar el único Masters 1000 que le falta en sus vitrinas y aumentar el récord de la historia a seis consecutivos. Pero sus dudas nunca desaparecen, sobre todo, al comienzo de cada partido

Jannik Sinner brilló en su regreso a Roma y venció al austríaco Sebastian Ofner (6-3 y 6-4) en la segunda ronda del Masters 1000 de Roma, sellando su pase a dieciseisavos y comenzando el camino con el que Italia sueña: la hazaña de ganar en Roma el último del circuito que le falta. Tras el partido, el transalpino hizo una confesión muy personal para aquellos que piensan que es un robot.

"Antes de cada partido tengo dudas. Es lo más normal del mundo. Y si no sientes la duda, si no sientes la presión, significa que no te importa", contestó el italiano en rueda de prensa tras vencer al austriaco.

"Todavía hoy entro a la pista con mis pequeñas dudas: qué pasa si ocurre esto o aquello. Pero también tienes que saber gestionarlo. La duda está un poco conectada con la presión en sí", agregó al ser preguntado sobre lo que siente antes de salir a la pista.

El tenista defendió que recorrió mucho camino para llegar a donde llegó, pero que nunca pensó "que este sería el resultado": "Porque siempre he sido y todavía soy realista".

"Después de todo lo que he hecho y lo que sigo haciendo, al final solo querría ver cuál es mi máximo potencial. Va más allá, no hablo de victorias ni de rankings", valoró.

Sinner, embriagado con tanto cariño

El de San Cándido, que se mostró "impresionado" con el cariño brindado por la afición, aseveró que los primero partidos "siempre son difíciles", por lo que está satisfecho con la previa realizada para este encuentro.

"Jamás hay que dar nada por sentado antes de un encuentro. Creo que los partidos se ganan desde los entrenamientos previos y he podido tener sesiones de gran nivel con Cobolli y otros jugadores italianos estos días. Aumentar la intensidad ha sido clave para empezar con buen pie", comentó.

Y a aquellos que dice que es una máquina o un robot del tenis, Sinner se lo deja claro: "La perfección no existe. Intentamos mejorar todos los golpes, hay pequeños detalles que marcan la diferencia a este nivel. Lo prioritario es seguir consolidando mi saque, es el golpe en el que más me centro en los entrenamientos. El tenis es como un rompecabezas, todo tiene que encajar para que salga bien".

Tras clasificarse este sábado para los dieciseisavos de final, ahora se enfrentará al australiano Alexei Popyrin, quien venció a Jakub Mensik por 6-3, 2-6 y 6-4.

Sinner quiere aprovechar la ausencia de Carlos Alcaraz

Sin duda alguna, el Masters 1000 de la capital italiana, que dio comienzo el pasado miércoles con el cuadro principal, está marcado por la ausencia del español Carlos Alcaraz, vigente campeón. Así, además de intentar Sinner lograr la hazaña de conquistar el único Masters 1000 que aún falta en su palmarés, el transalpino tratará de poner más tierra de por medio en el ranking ATP respecto al tenista murciano.

Y aunque las dudas merodeen por su cabeza, el italiano ha llegado al Masters 1000 de Roma en un gran momento de forma y de moral, tras encadenar títulos en París 2025, Indian Wells, Miami, Montecarlo y Madrid 2026. En la capital española, se impuso con autoridad en la final al alemán Alexander Zverev en 58 minutos. Casi nada.