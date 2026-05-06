Jannik Sinner, en el punto de mira

Se ha abierto un debate en torno al tenista italiano tras su cómoda victoria en Madrid y la ausencia de Carlos Alcaraz en Roma y Roland Garros

Aunque el debate estaba antes abierto, la superioridad demostrada por Jannik Sinner en el Mutua Madrid Open, donde arrasó a Alexander Zverev lo ha reactivado. ¿Hay alguien capaz de ganarle a Sinner en estos momentos?

El debate lo abrió el tenista británico Greg Rusedski, justo antes de que comenzara el torneo madrileño y cuando Carlos Alcaraz anunció que no iba a jugar ni en la capital de España, ni en Roma y que no iba a reaparecer antes de Roland Garros. "Hay mucha más presión y expectativas, porque estoy diciendo que va a ganar Roland Garros, va a ganar Madrid, va a ganar Roma, y debería ganar todo lo que juegue ahora. Imagínate si Alcaraz no se presenta en Wimbledon... De nuevo, la presión será enorme. Deberías ganarlo todo...", indicaba el extenista británico de origen canadiense.

Para Rusedski, Sinner está listo para aguantar esa excesiva presión y su mejoría en el juego quedó demostrada con su triunfo ante Alcaraz en Montecarlo. Hasta ese momento no hab´`ia ganado ningún torneo en tierra batida, pero tras vencer allí, volvió a hacerlo en Madrid. "No es fácil manejar esa expectativa y esa presión. Sí, es mentalmente fuerte, pero de repente le quitas a su mayor rival y todo el mundo dice que deberías ganar. Los demás jugadores también parecen estar empezando a dar un paso al frente", añadía.

"Hasta ahora, Jannik ha estado increíble. Lo he estado observando. Y simplemente, juega siempre el golpe correcto. Aunque no siempre lo ejecute", reconoce el exjugador.

Sinner puede con la presión y está muy por encima de los demás

En Madrid sólo 'sufrió' en el primer set ante Bonzi, cuando llegaba sin ritmo y se enfrentaba a un rival que ya había jugado en las pistas de la Caja Mágica. A partir de ahí no perdió un set y, en semifinales y la final, pasó por encima de dos de los tenistas más en forma en estos momentos: Arthur Fils y Alex Zverev.

En Roma, pese a no haber descansado, existe la misma duda de si alguien será capaz de plantarle cara. Por ránking, el que sería su máximo rival, Zverev, ya está derrotado antes de empezar. Y reconoce abiertamente que hay mucha diferencia ahora mismo con Sinner después de haber perdido las nueve últimas veces en que se han enfrentado.

De hecho, el alemán asegura que el número uno del mundo está ahora mismo por encima de cualquiera, incluido Carlos Alcaraz. "Creo que hay una gran diferencia entre Sinner y todos los demás ahora mismo. Es bastante sencillo, y creo que hay una gran diferencia entre Alcaraz, yo, quizás Novak y todos los demás. Creo que hay dos diferencias ahora mismo. Es difícil decir que no hay una diferencia entre Sinner y todos los demás si no ha perdido un partido en Masters 1000 desde Shanghai. No ha perdido un partido en casi nueve meses. Creo que hay que admitir que hay una diferencia entre él y todos los demás", advertía el alemán.

Toni Nadal carga contra la actitud de Zverev en Madrid

Los que no están de acuerdo con él señalan que él salió "derrotado" a la final de Madrid y por eso encajó la humillante paliza. De hecho, Zverev tuvo que admitir que se sentía inferior y por eso jugó tan mal. “Creo que hoy habría perdido contra cualquiera, para ser sincero”, indicó tras el partido.

"Fue una final que acaba en menos de una hora entre el número uno y el número tres... Es algo totalmente anormal. Creo que Zverev ya salió derrotado a la pista. En su último partido con Sinner, este también le demostró que en este momento era bastante superior. Cuando uno no tiene la confianza, es muy difícil hacer frente a un jugador tan sólido como el italiano", señaló un analista tan certero como Toni Nadal, que tenía claro el resultado desde el momento en que pisaron la pista de la Manolo Santana.

Novak Djokovic es la 'esperanza'

Sin embargo, sí hay alguien que cree que, sin Carlos Alcaraz en el circuito, se le puede ganar a Jannik Sinner. La que así opina es otra tenista, la francesa Mario Bartoli, quien analizaba la situación del tenis actual en Sky Sports Tennis y señala un nombre: Novak Djokovic.

"Para mí, el único que es capaz de competir contra Sinner y Alcaraz es Novak Djokovic. Cuando está en forma y sano es el único que puede plantarles cara un poco. Para el resto, la brecha se está volviendo tan enorme que debe ser un poco desalentador", afirma la francesa.

Djokovic ha regresado en el Roma Open 2026, aunque va por el lado de Zverev y sólo se cruzaría con Sinner en una hipotética final. Ahí podría verse si ese vaticinio es real. La última vez que se vieron, en el open de Australia, ganó el serbio...