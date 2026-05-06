La explosión de Rafa Jódar y sus consecuencias negativas

El tenista madrileño de 19 años ha pasado de ser un desconocido a tener todas las cámaras apuntando a él y hay quien pide ya que le dejen en paz y no le sometan a esa presión

Rafa Jódar se estrena en el Roma Open 2026 como cabeza de serie después de haber alcanzado los cuartos de final del Mutua Madrid Open, donde perdió ante Jannik Sinner en el partido más complicado que disputó el italiano en el torneo madrileño.

En apenas dos meses, el joven jugador de Leganés ha pasado de ser conocido por las personas que seguían muy de cerca el circuito a convertirse en el referente del tenis español tras la lesión de Alcaraz y la ausencia de Davidovich, que va entrando poco a poco tras varias semanas apartado, también, por una importante lesión.

Jódar ha vivido uno de los estrenos de un tenista en tierra batida más fulgurantes, al ganar en su debut en Marrakech, alcanzar las semifinales del Conde de Godó y los cuartos de final del Master 1.000 madrileño. Pero lo difícil para un joven de 19 años podría ser gestionar el salto a la fama que ha vivido, pues ha pasado de no tener repercusión ninguna, a que tenistas como Sinner, Medvedev, Alcaraz o Tsitsipas hablen de él.

Muguruza pide que le dejen ir a su paso

Pueda con esa presión o no, la realidad es que, hasta ahora, no parece afectarle, lo que habla de una madurez impropia a sus 19 años. "No sé de dónde sale esta juventud tan preparada, tan buena. Pero hay que dejarlos que vayan a su paso", señala la directora del Mutua Madrid Open, Garbiñe Muguruza, en una entrevista con ABC, quien pide que se rebajen las expectativas y la presión sobre el joven jugador madrileño.

"Ahora va a ser demasiado para él gestionar toda esa tensión. Que igual luego puede haber un bajón, normal, y luego remontar. Vamos a darle la oportunidad de que vaya a su ritmo, pero me ha gustado mucho verlo jugar", añadía la extenista vasca.

Toni Nadal le ve como el mejor de su generación

De opinión similar es un Toni Nadal que daba su punto de vista sobre la aparición fulgurante de la 'Jodarmanía' tras el Master 1000 de Madrid. “Jódar se ha convertido, bajo mi punto de vista, en el mejor jugador de esta nueva generación y en el que ostenta una mayor proyección. Creo que, en unos años y, casi con toda seguridad me equivocaré y serán unos meses, Rafa se convertirá en uno de los mejores tenistas mundiales, en un firme candidato para complicarles la vida a los mejores jugadores del momento y para luchar por levantar los torneos más importantes”, escribe el balear en su columna en el País, donde compara a Jódar con los dos tenistas que ahora mismo dominan el tenis mundial.

“Al igual que Alcaraz y Sinner, Jódar es tremendamente expeditivo y audaz cuando quiere finalizar las jugadas. Pero, por el contrario, es todavía algo endeble a la hora de defenderlas. Esta será la faceta de su juego que más tendrá que mejorar en estos próximos meses. Sin embargo, después de haber visto su evolución torneo tras torneo, en muy poco tiempo y en un ascenso incansable, nada me lleva a pensar que no pueda hacerlo”, publica un Toni Nadal que está impresionado de cómo ha evolucionado en estos últimos cuatro meses.

El madrileño Rafa Jódar conocerá este miércoles quien será su rival en segunda ronda del Roma Open 2026 entre el portugués Nuno Borges y el neerlandés Jesper de Jong.