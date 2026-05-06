Luis de la Fuente no descarta a Carvajal, a Gavi y apuesta por Nico Williams y Lamine Yamal: "Es la mejor noticia para todos"

El seleccionador español no cierra la puerta a Carvajal y a Gavi, pone el foco en Lamine Yamal y en Nico Williams y apuesta por la salud de los futbolistas de cara al Mundial

El Mundial está a la vuelta de la esquina y las dudas siguen vigente en torno a la convocatoria de Luis de la Fuente. La Selección española es una de las candidatas al título y la multitud de opciones para cada demarcación hacen dudar al riojano. Dos de los nombres que más dudas generan son el de Carvajal y Gavi. A pesar de haber vivido una temporada complicada por las lesiones, Luis de la Fuente no descarta a ambos y asegura que ambos estén disponibles "es la mejor noticia para todos". Además, el seleccionador nacional reconoció que Lamine Yamal y Nico Williams son dos jugadores claves de cara al Mundial.

Luis de la Fuente no descarta a Carvajal de cara al Mundial

Luis de la Fuente fue preguntado por el estado de Carvajal de cara a ser convocado para el Mundial. El lateral del Real Madrid, que apenas ha contado con protagonismo en este tramo final de temporada, se ha lesionado. Una fisura en una de las falanges del pie lo han apartado momentáneamente de los terrenos de juego y pone en duda su participación en el Campeonato del Mundo." Es un capitán con letras mayúsculas. Deseamos que esté recuperado. Ayer hablé con él y no tiene nada grave. Pero necesita tiempo para mostrar el nivel que tiene. Veremos si puede demostrarlo y tiene la oportunidad de hacerlo. Igual que le traje en su día a la Selección, entenderá si tengo que tomar la decisión contraria. Ojalá se recupere y recupere su nivel, porque todos nos vamos a alegrar" , subraya el seleccionador español acerca de Carvajal.

El buen momento de Gavi le abre las puertas de la Selección española

Con Gavi, la situación es diferente. El mediocentro del Barcelona ya está completamente recuperado y está siendo una figura protagonista en el tramo final de temporada para el Barcelona para buscar un hueco en la lista de Luis de la Fuente. "Gavi está en un momento muy bueno y compitiendo fantásticamente bien. Es la mejor noticia para todos. Nosotros aunque quisiéramos no podríamos ir a Australia. Tenemos tiempo de que los jugadores se recuperen. Primero vuestro trabajo que es el club y luego foco a la Selección", destacó Luis de la Fuente en un acto dónde presentó su biografía 'La vida se entrena cada día'.

Lamine Yamal y Nico Williams, claves para España

A su vez, Luis de la Fuente destacó la importancia de Nico Williams y Lamine Yamal para la Selección española. "Son dos jugadores importantísimos para nosotros, pero también otros jugadores. Para nosotros el día a día son uno más. Queremos el mismo compromiso. Ojalá recordemos esa España de Lamine y Nico pero lo importante es que esto es una familia y valoramos el resultado grupal. Nico ya está alcanzando a su nivel y Lamine estoy seguro que lo hará, Dios lo quiera. Lo más importante es llegar todos sanos", sentencia acerca del futbolista del Athletic Club y del Barcelona.