Gavi irrumpe en la lista de convocados de Luis de la Fuente para el Mundial

El centrocampista del Barcelona está siendo importante para Hansi Flick tras dejar atrás su grave lesión; ha sido titular en los dos últimos encuentros y siempre ha sido intocable para el seleccionador mientras ha estado sano, por lo que el palaciego es una opción muy real para estar con España en el Mundial

Luis de la Fuente apura los días para ir perfilando la lista definitiva de convocados para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá de este próximo verano, cita para la que España como vigente campeona de Europa, es una de las grandes favoritas para levantar el título mundial.

El seleccionador nacional tiene prácticamente decididos los nombres de más de una veintena de jugadores del total de 26 que acudirán, siempre y cuando no decida dar cabida a un par o tres más para hacer dichos descartes antes de la fecha de corte definitiva. Así, las mayores incógnitas a día de hoy están en el centro del campo, donde la competencia es máxima y puesto para el que opositan más de una decena de futbolistas.

Y uno de ellos es Pablo Páez Gavira, Gavi. El centrocampista del FC Barcelona se ha pasado casi toda la temporada en blanco después de sufrir una grave lesión en agosto tras apenas dos partidos de LaLiga. El futbolista de Los Palacios sufría una rotura radial del menisco interno de la rodilla derecha. El futbolista se sometió a una artroscopia y tras más de siete meses de baja, ya está de vuelta, lo que lo coloca directamente como un candidato a estar en el Mundial.

Gavi ya se perdió la Eurocopa por una grave lesión

De hecho, Gavi ya se perdió la Eurocopa de 2024 por otra grave lesión, en este caso de rotura de ligamento cruzado y en los últimos dos años tan sólo ha podido acudir en una ocasión a la selección española, en la fase final de la Nations League de hace un año, cuando España ganó a Francia en semifinales aunque luego caería en la final por penaltis ante Portugal.

Las lesiones no le han permitido tener la continuidad que hubiera deseado tanto en el Barcelona como en la selección pero ahora todo esto ya está olvidado. El palaciego regresó a los terrenos de juego el pasado 15 de marzo frente al Sevilla, llevándose la ovación del Camp Nou, y desde entonces ha vuelto a jugar ante el Atlético de Madrid y el Espanyol en LaLiga y la doble eliminatoria de Champions ante los rojiblancos, siendo titular además en los dos últimos partidos, bien jugando en doble pivote o ya sea como extremo izquierdo.

Gavi ya está siendo importante para Hansi Flick

Pero sobre todo, lo que eso quiere decir es que Gavi ya está plenamente recuperado, ya que entre esas dos titularidad apenas hubo tres días de descanso y el centrocampista sumó un total de 145 minutos, por lo que es incuestionable que ya está siendo un futbolista importante para Hansi Flick.

Estando sano, Gavi siempre fue un intocable para Luis de la Fuente, pues siempre contó con él hasta su lesión de ligamentos en noviembre de 2023. En la rueda de prensa de la última lista de convocados, a finales de marzo, De la Fuente ya dejó claro que si está recuperad, es una opción para la lista final.

"Es un futbolista muy especial por su rendimiento y por sus condiciones. Podemos esperarnos cualquier cosa de él en positivo. Quedan dos meses, muchísimo tiempo; quedan muchos partidos. Valoraremos dentro de dos meses. A todos nos gustaría que pueda estar con nosotros. Esa sería la mejor noticia", reconoció.

Muchísima competencia en el centro del campo de España

En la última convocatoria de España para los partidos amistosos ante Serbia y Egipto, Luis de la Fuente se llevó a jugadores como Rodrigo, Zubimendi, Dani Olmo o Pedri que parecen tener un sitio asegurado en el Mundial salvo lesión, pero también a otros como Fornals, Soler, Fermín, Yeremy, Baena o Víctor Muñoz. Además de Gavi, también hay otros futbolistas como Aleix García, Fabián Ruiz o Mikel Merino que no estuvieron en esta última convocatoria pero que también tienen muchas opciones de estar en la definitiva.