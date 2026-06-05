Jakub Mensik - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la semifinal masculina de Roland Garros 2026

Jakub Mensik y Alexander Zverev se enfrentan en la primera semifinal masculina de Roland Garros 2026

Alexander Zverev encara los tres días más importantes de su carrera, en los que, por primera vez, aparece a estas alturas como gran favorito para ganar un Grand Slam. Tras varias finales perdidas, la ausencia de Carlos Alcaraz y la pronta eliminación de Jannik Sinner le han abierto la puerta para optar al título. No obstante, antes tiene que superar otro duro obstáculo: Jakub Mensik.

El tenista checo se ha erigido en la gran sorpresa de un Roland Garros lleno de sorpresas. A cuartos llegaron tres jóvenes de la Next Gen, pero sólo Mensik logró salir adelante. Rafa Jódar cayó ante Zverev y Joao Fonseca ante el propio tenista checo, que sufrió mucho en sus primeros partidos, pero que ha ido a más con el paso de las rondas.

Hasta ahora, Zverev ha lanzado balones fuera cada vez que le han preguntado por su favoritismo. "No me importa. Me concentro en el próximo partido y en los oponentes. Eso es lo único que puedo controlar. Y si gano esos partidos es genial", indicaba el alemán tras superar a Jódar, al tiempo que aseguraba que "confía" plenamente en su juego. "Si juego bien, creo que el 99% del trabajo está hecho", avisa.

Si él tiene confianza, más la tiene un Mensik que no tiene nada que perder tras haber rendido por encima de lo que preveía. "Cuando llegas a unas semifinales de Grand Slam ya solo quedan cuatro jugadores. A estas alturas, la diferencia entre todos es muy pequeña y cualquiera puede ganar a cualquiera. No digo que sea el favorito, pero sí creo que tengo opciones. No pienso que mi torneo tenga que terminar necesariamente en semifinales. Tengo confianza en mis posibilidades", indica el joven checo, que ya fue capaz de ganar a todos los favoritos y alzarse con el título en Miami, contra todo pronóstico, el pasado año.

¿A qué hora se juega el Jakub Mensik - Alexander Zverev?

El partido entre Jakub Mensik y Alexander Zverev correspondiente a las semifinales masculinas de Roland Garros 2026 tendrá lugar este viernes 5 de junio. El encuentro se disputa en el primer turno de la pista central Philippe Chartrier, programado para las 14:30 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Mensik - Zverev en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y es la que retransmite los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que ha hecho los tenistas españoles.