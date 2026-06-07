Flavio Cobolli - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online la final masculina de Roland Garros 2026

Flavio Cobolli y Alexander Zverev se enfrentan en la gran final masculina de Roland Garros 2026

Alexander Zverev tiene este domingo su gran oportunidad para estrenarse como campeón de un Grand Slam al cuarto intento. Sin Sinner o Alcaraz enfrente y ante un rival, por ranking, inferior, toda la presión está sobre los hombros del tenista germano, que veía cómo una nueva generación entraba para darle el relevo a la suya y él cada vez tenía menos opciones de coronarse en un grande.

Desde la eliminación de Jannik Sinner todas las miradas están puestas en él. Y él ha respondido con una suficiencia y una regularidad que no ha tenido en otras ocasiones. No ha sufrido con nadie, apenas ha perdido dos sets en todo el torneo y ha demostrado que su nivel tal vez no sea el de los dos primeros del ránking, pero que, si la cabeza no le falla, como en Madrid -cuando salió derrotado-, tampoco está tan lejos de ellos.

Con esa perspectiva se enfrenta a un Flavio Cobolli al que ha vencido en tres de las cuatro veces en las que se han enfrentado, pero que le ganó hace unas semanas sobre la tierra batida de Múnich, en semifinales.

Esta vez será muy diferente. El tenista alemán se juega demasiado, aunque el italiano ha demostrado a lo largo del torneo y, en especial, en su duelo ante Auger-Aliassime, que puede ser un hueso muy duro. Además, llega descansado, ya que su rival (Matteo Arnaldi) se retiró en semifinales y no juega desde el miércoles. Aunque eso, según se mire, puede ser bueno o malo.

Alex Zverev no se ve en desventaja por su semifinal

Zverev, por lo pronto, asegura que tampoco está demasiado desgastado. “Me siento bien, no he tenido partidos brutalmente largos", indicaba el alemán, que justificó la retirada de Arnaldi. "Está claro que esta no es la manera en la que quieres que ocurra una semifinal de Grand Slam, pero también vi a Matteo en el vestuario y tenía muy mal aspecto. Lo entiendo. No hay mucho que pueda hacer, estas cosas pasan. Todos somos humanos, no queremos que sucedan, pero ocurren. Insisto, no creo que vaya a marcar una gran diferencia en la final”, advertía el jugador alemán.

El tenista germano también tuvo palabras de elogio y de cariño hacia su oponente, y hacia el padre de éste. Y Cobolli se las devolvió. Demostrando la buena relación que hay entre ellos. "Zverev y yo somos amigos. Él me ha confiado un montón de secretos, incluso que quiere ganar un Grand Slam por encima de cualquier otra cosa. Pero no puedo pensar en eso esta vez, tengo que superarlo. Si pensara en estas cosas, no podría rendir al máximo. Tengo que desconectar", advierte Cobolli.

¿A qué hora se juega el Flavio Cobolli - Alexander Zverev?

El partido entre Flavio Cobolli y Alexander Zverev, final masculina de Roland Garros 2026, tendrá lugar este domingo 7 de junio. El encuentro se ha programado, como suele ser habitual en las finales de París, a las 15:00 horas -hora peninsular española-.

Dónde ver por TV y online el partido de Cobolli - Zverev en Roland Garros 2026

Eurosport es la cadena que tiene los derechos del segundo Grand Slam de la temporada y es la que retransmite los partidos de Roland Garros a través de sus dos canales. Estos canales están disponibles en Movistar+, DAZN y Orange TV, entre otras plataformas.

Así mismo, también se puede seguir online en la plataforma HBO Max o en Discovery+.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Roland Garros, con especial atención a lo que ha hecho los tenistas españoles.