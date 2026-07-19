El ATP Tour da la bienvenida a una nueva promesa

El tenista portugués Tiago Pereira debuta esta próxima semana en el circuito grande después de una trayectoria de crecimiento lineal que le augura un gran porvenir en este deporte

No todos los días se debuta en un torneo del ATP Tour. Son muchos los tenistas que no lo logran nunca. Por eso, este martes va a ser tan especial para el portugués Tiago Pereira. El joven jugador del Algarve va a disputar el cuadro final del Estoril Open, un ATP 250 tradicional del inicio de la temporada primaveral y que, en los últimos años, ha pasado a jugarse en el mes de agosto, en ese breve periodo que hay entre el final de la gira de hierba, con Wimbledon como colofón, y el arranque a final de mes de la temporada de pista rápida norteamericana previa al US Open.

Portugal vive un momento dulce. Ha sabido cubrir la marcha de Joao Sousa con una generación que encabeza Nuno Borges y en la que, en los últimos meses, han salido tenistas como Henrique Rocha y Jaime Faria que auguran un gran futuro para el tenis luso.

La tercera pieza de esa generación joven es Tiago Pereira, uno de los tenistas portugueses nacidos después de 2000 con mayor progresión en el ranking ATP. Ya destacó a nivel júnior y, a sus 22 años recién cumplidos, ya sabe lo que es estar entre los 150 mejores del mundo en dobles y entre los 260 en individuales.

A diferencia de otras promesas que brillan desde los 16 o 17 años, Tiago Pereira ha construido su carrera de forma gradual. Destacó en el circuito júnior; comenzó a sumar puntos en torneos ITF; dio el salto a los Challenger y allí ha empezado a competir regularmente contra jugadores del Top 200. El pasado año se situó por primera vez entre los 300 mejores del mundo y será en este mes de julio cuando pueda estrenarse en el circuito grande.

Pereira llega a Estoril con mucha confianza

Tras un año bastante irregular, el jugador de Faro llega con mucha confianza al Estoril Open. Se ha destapado en el mismo lugar donde se dio a conocer en el circuito ATP Challenger: en el Open Ciudad de Pozoblanco. Allí ha alcanzado las semifinales y se ha quedado a dos puntos de jugar su primera final en este circuito. El exTop-40 Ilya Ivashka se lo impidió, pero, como contrapartida, le ha permitido tener un día más para adaptarse a su debut en el ATP Tour.

El viernes, mientras jugaba su partido de cuartos de final ante el español Alejo Sánchez, su padre recibió la llamada más deseada por cualquier tenista, que le confirmaba que le habían concedido un 'wild card' en el único torneo ATP que se juega en Portugal. Y ahora llega ilusionado a afrontar ese reto, donde debutará el martes ante el peruano Gonzalo Bueno.

- Vas a debutar en el ATP Tour en Estoril. ¿Cómo afrontas esa primera experiencia?

Muy feliz contento, agradecer al director del torneo que me den la oportunidad de jugarlo. Estoy muy entusiasmado y feliz por esa oportunidad y voy a intentar darlo todo como he dado aquí.

- ¿Cómo te habías enterate de que te habían dado el wild card?

Ayer después del partido (ante Alejo Sánchez Quilez). Mi padre lo supo durante el partido y yo, después.

- Cambias de superficie y vas a tener sólo un día para adaptarte. ¿Cómo ves tú ese cambio?

No va a ser fácil, seguro. Aquí en Pozoblanco la pista no es muy rápida, la pelota bota mucho también y no es diferente de la tierra. Trataré de adaptarme lo más rápido posible

- Da la sensación de que Portugal está en uno de los mejores momentos de su historia. No sé si coincides en esa apreciación.

Yo creo que Portugal, en este momento, está muy bien de tenis. Tenemos muy buenos jugadores, hay otros muy buenos saliendo y yo también voy a intentar hacer lo mejor para el tenis portugués.

- Dos años en semifinales en Pozoblanco... ¿qué tiene este torneo para que se te dé tan bien?

Me gusta mucho el sitio, las personas son muy buenas, los partidos son por la noche y también me gusta eso. Me gusta mucho jugar aquí.

- ¿Qué balance haces de tu paseo este año por aquí?

Ha sido muy buena semana, conseguí todo lo que tenía y lo que no tenía, conseguí dar todo lo que tenía y lo que no tenía también. Hoy no ha podido ser, pero me ha gustado mucho la semana aquí.

- Y con respecto a tu semifinal ante Ivashka...

Ha sido un buen partido, Y yo también ha hecho un partido muy bueno aunque no lo gané, pero en un buen show para el público,

- Por último, qué te parece el torneo

Creo que está muy bien organizado, las personas creo que lo están haciendo bien desde hace tiempo y lo que hicieron con el Mundial (poner una pantalla gigante) está muy bien también. Le deseo suerte a España y sólo decir que me gusta mucho venir aquí.