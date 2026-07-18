Los españoles dan la cara y quedan definidas las semifinales en el ATP Challenger de Pozoblanco

Ni Alejo Sánchez Quilez ni Izan Almazán puedo alcanzar la penúltima ronda en el torneo andaluz, que vivirá unas semifinales Pereira-Ivashka y Rodesch-Santillan

Las semifinales del Open Ciudad de Pozoblanco Covap Memorial Fabián Dorado 2026 quedaron definidas y lo hicieron sin españoles después de que cedieran en cuartos de final el aragonés Alejo Sánchez Quilez y el balear Izan Almazán, quienes, no obstante, han cuajado el mejor torneo ATP Challenger de su aún cortas carreras.

El portugués Tiago Pereira, que este mismo viernes ha recibido un wild card para jugar el AT250 de Estoril, se enfrentará al bielorruso Ilya Ivashka tras sus victorias ante el mencionado Sánchez Quilez y el francés Dan Added, respectivamente. Mientras que la segunda semifinal la jugará el cabeza de serie número uno, el luxemburgués Chris Rodesch, ante el japonés Akira Santillan, que fue quien ganó a Almazan.

Sí habrá presencia española en la final de dobles que se juega este sábado y en la que el propio Alejo Sánchez Quilez, formando pareja con el andaluz Benjamín Winter, se enfrentarán a los turcos Yanki Erel y Arda Azkara.

Alejo Sánchez Quilez cae tras perder una bola de set

Alejo Sánchez Quilez era el primero que se despedía en cuartos de final del Open Ciudad de Pozoblanco tras caer en dos sets (6-4 y 7-6) ante el portugués Tiago Pereira. El jugador español fue de menos a más en el partido, conforme el calor se fue moderando y empezaron las sombras, pero cuando reaccionó, su rival ya se había hecho con el primer set.

Pereira sólo tuvo que romper el saque del aragonés en el tercer juego para hacerse con una manga en la que no sufrió con su saque.

El inicio de la segunda parecía seguir por el mismo camino, con Alejo Sánchez Quilez sufriendo con su servicio y Pereira apuntándose el suyo con cierta autoridad. Sin embargo, todo cambió a partir del sexto juego. Ahí, rompió el español para ponerse 4-2. No obstante, la alegría le duró poco, porque Pereira equilibró el set rápidamente.

El tenista del Algarve se vino arriba, aguantó su servicio y rompió a continuación. Sacaba para ganar el encuentro. Todo parecía perdido, pero ahí apareció de nuevo el mejor Sánchez Quilez para lograr un 'break' que igualase de nuevo el marcador. Con más confianza, el de Calatayud ganó su servicio, jugó muy bien el del rival y tuvo una bola de set. Pero arriesgó y su revés se fue fuera.

La segunda manga se fue al 'tie break'. Ahí, Pereira tuvo siempre la iniciativa, logró situarse 6-3 y, tras desaprovechar una primera opción de partido, sí logró ganarlo a la segunda.

Izan Almazán no puede completar su remontada

Un poco más oposición hizo un Izan Almazán que rozó la remontada en Pozoblanco ante el japonés Akira Santillan. El jugador mallorquín, que ha cuajado el mejor ATP Challenger de su aún corta carrera, volvió a dar muestras de su gran capacidad de sacrificio y del gran porvenir que le espera e hizo un partido muy serio, que se le escapó por detalles.

Como en algún encuentro anterior, le tocó remontar desde el principio y aunque logró equilibrar la balanza por dos veces, al final, pagó el esfuerzo.

Izan Almazán neutralizó en el último tramo del primer set el servicio perdido en el arranque de partido y llevó el set al desenlace en el 'tie break'. Ahí también tuvo que igualar un 5-2 en contra, pero un gran servicio de Santillan y una bola a la esquina del japonés, en el punto definitivo, le dieron esta primera manga.

La segunda empezó con 'break' a favor del español, juego en blanco al resto de Santillan y una nueva ruptura para Almazán, esta vez, en el quinto juego, con servicio del japonés, que fue definitiva. Entre protestas y malos gestos -uno de los cuales le costó una sanción-, Santillan se fue del partido por momentos y encajó cinco juegos seguidos para perder por 6-2 este set.

El tenista asiático reservó fuerzas para una tercera manga en la que estuvo más fresco. Almazán luchó y salvó cinco bolas de 'break' antes de ceder su saque. Pero a esas alturas, el tenista japonés se sentía muy cómodo con su servicio y no dio opción de remontada al tenista español. Con 5-2 y saque de Almazán, Santillan presionó y acabó llevándose el partido al resto por 7-6(5), 2-6 y 6-2 en dos horas y 25 minutos.