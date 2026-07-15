Doblete español y dos claras sorpresas en el ATP Challenger de Pozoblanco

Alejo Sánchez e Izan Almazán pasan a octavos en el torneo cordobés, que ha visto cómo tres de sus favoritos caían a las primeras de cambio

Dos españoles en octavos de final y tres cabezas de serie eliminados, ente ellos, el dos y el tres. Ése es el balance de la primera ronda del ATP Challenger Ciudad de Pozoblanco que vivió la sorpresiva eliminación del argentino Juan Pablo Ficovich y del francés Luka Pavlovic, y el paso adelante dado por el madrileño Izan Almazán y el aragonés Alejo Sánchez Quilez.

Tal vez el resultado más sorprendente de esta primera ronda fue la derrota del subcampeón de 2023 Juan Pablo Ficovich, que partía como segundo favorito y cayó en tres sets ante el tunecino Aziz Ouakaa. El jugador suramericano aparecía como claro candidato por la parte baja del cuadro, más aún tras la eliminación del número tres, un Luka Pavlovic que había cedido previamente con el turco Yanki Erel.

Ficovich empezó bien y llegó a mandar por 5-2 en el primer set, pero vio cómo su rival remontaba y acababa haciéndose con el mismo en el 'tie break'. El argentino no se vino abajo, siguió con su plan de juego de desgastar a su rival y acabó llevándose la segunda manga tras romper el saque del tunecino en el noveno juego de ésta. Parecía que el argentino encaraba mejor el tercer set ante un Ouakaa cansado, pero éste logró mantener su saque y metió presión en el juego definitivo para acabar llevándose el partido por 7-6(4), 4-6 y 6-4.

Previamente ya había perdido el tercer favorito. El turco Yanki Erel sorprendió (7-6(6) y 6-2) a Luka Pavlovic en un choque equilibrado en la primera manga y que, tras perder el 'tie break' con una doble falta, el tenista francés se desconcentró unos minutos y se le escapó el encuentro. Eso bastó para que el turco tomara una rápida ventaja en el segundo set que ya fue imposible de neutralizar para su rival.

El principal favorito sufre para estar en octavos

Ya había sufrido también el principal favorito, Chris Rodesch, ante el otro turco presente en el cuadro final de este Open Ciudad de Pozoblanco Covap, Memorial Fabián Dorado. El tenista luxemburgués superó a Mert Alkaya por 7-6(9), 4-6 y 6-4 tras salvar varias bolas de set en contra en la primera manga, ganar en el ‘tie break’ por 11-9 y, tras perder la segunda, lograr su única rotura en el séptimo juego del set definitivo.

En cuanto a la representación española, dos de los cuatro tenistas presentes en el cuadro final siguen adelante en octavos de final. El aragonés Alejo Sánchez Quilez y el balear Izan Almazán logran su pase tras derrotar al ruso Pavel Lagutin y al británico Alastair Gray, respectivamente.

Dos de cuatro españoles en la siguiente ronda

Especial fue el triunfo de Izan Almazán, ya que Gray era uno de los ocho cabezas de serie del torneo. Además, lo hizo remontando la pérdida de su saque en el juego inicial. Almazán logró equilibrar el set en el tramo final y llevárselo en el 'tie break'.

El tenista madrileño aprovechó la inercia para romper en los primeros juegos del segundo set y encarrilar un partido que finalmente acabó con un 7-6(4) y 6-2 a su favor.

Alejo Sánchez Quilez, por su parte, sí encaró el duelo ante Lagutin muy bien desde el principio y se puso rápidamente en ventaja. Un 'break' en el segundo juego le sirvió para llevarse una primera manga en la que su rival fue a más conforme pasaban los minutos.

En la segunda, una rotura inicial del tenista ruso parecía cambiar el panorama, pero el tenista de Calatayud recuperó pronto, aguantó la presión y rompió en el décimo juego para cerrar el duelo por un 6-3 y 6-4.

Los otros dos españoles presentes, los andaluces Alejandro López y Pablo Pérez, dieron la cara en sus respectivos encuentros, pero acabaron cediendo ante dos rivales más experientados en torneos que se disputan bajo la tutela de la ATP.

Resultados 1/32 final ATP Challenger Ciudad de Pozoblanco

Alejo Sánchez Quilez (ESP) d Pavel Lagutin 6-3 y 6-4

Izan Almazan Valiente (ESP) d [8] Alastair Gray (GBR) 7-6(4) y 6-2

Hugo Grenier (FRA) d Cyril Vandermeersch (FRA) 6-4 y 6-1

Chris Rodesch (LUX) d Mert Alkaya (TUR) 7-6(9), 4-6 y 6-4

Aziz Ouakaa (TUN) d Juan Pablo Ficovich (ARG) 7-6(4), 4-6 y 6-4

Dominik Palan (CZE) d Vadym Ursu (UKR) 6-4 y 7-5

Ivan Ivanov (BUL) d Massimo Giunta (ITA) 7-6(5), 2-6 y 7-5

Oliver Crawford (GBR) d Pablo Pérez Navarro (ESP) 6-4 y 6-3

Yanki Erel (TUR) d Luka Pavlovic (FRA) 7-6(6) y 6-2

Antoine Ghibaudo (FRA) d Luca Castelnuovo (SUI) 7-5 y 6-4

Paul Inchauspe (FRA) d Hamish Stewart (GBR) 3-6, 6-3 y 6-4

Tiago Pereira (POR) d Miguel Tobón (COL) 6-4, 6-7(7) y 6-3

Akira Santillan (JPN) d [WC] Alejandro López Escribano (ESP) 3-6, 6-1 y 6-2

Ilya Ivashka d Maximus Jones (THA) 6-2, 3-1 y retirada

Yi Zhou (CHN) d Stefan Kozlov (USA) 6-3, 3-6 y 6-4

Dan Added (FRA) d Mitsuki Wei Kang Leong (MAS) 6-4 y 7-6(5)