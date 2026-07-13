El peor comienzo para los favoritos en el ATP Challenger de Pozoblanco

El torneo cordobés, un ATP Challenger 75, tendrá un duro inicio para algunas de sus principales estrellas; tres españoles, con opciones de entrar en el cuadro final

Los principales favoritos del Open Ciudad de Pozoblanco Memorial Fabián Dorado 2026 vivrán un duro arranque en un ATP Challenger que comienza este lunes y que, en su 31ª edición, se celebra hasta el domingo 19 de julio.

El luxemburgués Chris Rodesch y el francés Luka Pavlovic, primero y tercer favoritos respectivamente, se cruzan con los dos representantes turcos presentes en el cuadro final, Mert Alkaya y Yanki Erel. Mientras que el segundo cabeza de serie, el argentino Juan Pablo Ficovich, finalista en el Open Ciudad de Pozoblanco en 2023, debuta ante un semifinalista de la edición siguiente, el francés Robin Bertrand.

El británico Oliver Crawford, que parte como quinto favorito y fue semifinalista en la pasada edición, sí tiene a priori un inicio más cómodo ante el granadino Pablo Pérez, actual campeón de España universitario y que juega el torneo gracias a un 'wild card'.

El campeón del ATP Challenger de Pozoblanco de 2023, Hugo Grenier, también que se las ve con otro veterano francés como es Cyril Vandermeersch. Pese a que sólo les separan tres años y ser del mismo país, nunca se han enfrentado entre sí en el circuito.

Rodesch y Grenier, por la misma parte del cuadro

Grenier, que esta vez llega como cuarto cabeza de serie, ha quedado encuadrado en la parte alta del cuadro, a priori la más complicada y en la que también están Rodesch, Crawford o el también británico Alastair Gray, octavo cabeza de serie.

Por abajo, aparte de Ficovich y Pavlovic, completan el cuadro de cabezas de serie el chino Yi Zhou, séptimo favorito, y el francés Dan Added, dos veces campeón en Pozoblanco en la modalidad de dobles.

Alejo Sánchez Quilez espera rival de la fase previa

En cuanto a los españoles, aparte del duelo de Pablo Pérez ante Crawford, el también andaluz Alejandro López se las verá con el japonés Akira Santillan y el aragonés Alejo Sánchez Quilez aún tendrá que esperar al final de la fase previa para conocer a su primer rival.

También espera rival de la previa el búlgaro Ivan Ivanov, la mayor promesa del tenis mundial y número uno indiscutible júnior el pasado año tras ganar Wimbledon y el US Open

Esa fase de clasificación ultima este lunes su ronda final con tres españoles con opciones de engrosar el número de tenistas de la Armada en el cuadro final. El madrileño Bernardo Munk, el vallisoletano Mario González y el balear Izan Almazán han logrado superar la primera criba.

La Armada española, con tres opciones de ampliar su número

Bernardo Munk remontó un duro partido ante el guipuzcoano John Echeverria, sexto favorito en esta 'qualy', para alcanzar la ronda final y se jugará ahora el pase al cuadro final ante el joven malayo Mitsuki Wei Kang Leong.

Por otro lado, Izan Almazán, que perdía por 6-1 y 4-2 ante el colombiano Samuel Heredia, enlazó un parcial final de diez juegos a uno para cerrar su pase a la siguiente ronda. Ahora se cruzará con el segundo favorito, el italiano Massimo Giunta. El tenista transalpino logró remontar un partido durísimo ante el extremeño Alberto Barroso para confirmar su presencia en esta última ronda.

Mario González, por su parte, vencía en dos sets al hindú Prajwal Dev (7-5 y 6-2) y se las verá con el checo Dominik Palan.