Wimbledon acaba con la rivalidad Sinner-Alcaraz: así está el ranking ATP

El italiano revalidó su corona mientras que Zverev le ha arrebatado al español su segunda plaza. Y lo peor es que todavía no se conoce la fecha de vuelta de Alcaraz. Sinner pide su vuelta de forma inminente

Zverev se ha metido en medio de la pelea entre el español y el italiano.IMAGO

Wimbledon ha terminado con la rivalidad Sinner-Alcaraz, al menos en la tabla. Hacía mucho tiempo que ambos no salían del top 2 y, tras lo ocurrido en el Grand Slam británico, el español ya es tercero en el ranking. Zverev se ha colado en la relación y aún no se sabe cuándo regresará Carlos.

Mientras el de El Palmar continúa recuperándose de su lesión en la muñeca derecha, Sinner ha aprovechado el momento para distanciarse y situarse a 5.290 puntos de él. Y tras haber llegado a la final, Alexander Zverev ya es segundo y aventaja a Alcaraz en 320 puntos. En la actualidad, Sinner tiene 13.450 puntos, Zverev 8.480 y Alcaraz 8.160.

Sin duda alguna, Carlos Alcaraz tendrá muy complicado, por no decir casi imposible, recuperar el cetro antes de que acabe el año. Y es que, por muy pronto que regrese, en la gira sobre pista dura el murciano defiende muchos puntos por su brillante pasada temporada, como los que conquistó en el Masters 1.000 de Cincinnati y en el US Open, dos de los campeonatos que se llevó en 2025.

Así va el top 10 del ranking ATP

Tras el trío de cabeza aparecen en el ranking internacional el canadiense Felix Auger-Aliassime con 4.740 puntos, el australiano Alex de Miñaur con 4.110, el estadounidense Ben Shelton con 3.770, el serbio Novak Djokovic con 3.760, el ruso Daniil Medvedev con 3.670, el italiano Flavio Cobolli con 3.460 y otro estadoundiense como Taylor Fritz, quien cierra el top 10 con 3.365 puntos.

El segundo español en la lista es el malagueño Alejandro Davidovich, vigésimo con 2.160; y el tercero el madrileño Rafael Jódar, quien aparece en la vigesimoquinta posición con 1.927.

Sinner pide el regreso de Carlos Alcaraz

El italiano Jannik Sinner, reciente campeón de Wimbledon tras ganar en la final al alemán Alexander Zverev, confió en un próximo regreso a la competición del español Carlos Alcaraz y en la vigencia del serbio Novak Djokovic porque mantienen la exigencia en la competición.

"Espero que Carlos regrese porque el tenis le necesita. Y también tener aún a Novak y a todos los jóvenes que vienen. Eso es lo mejor y trabajar duro y tener momentos con el de este domingo", realzó tras ganar al título en Wimbledon, el segundo seguido y el quinto Grand Slam de su carrera.

Sinner no dio por hecho el triunfo antes de la final: "Nunca doy nada por hecho aunque si tengo que elegir me inclino por este resultado. Pero al final se trata de dos jugadores uno enfrente del otro", dijo el italiano, que tuvo elogios para el finalista.

"Mucho respeto para Zverev porque su juego mejora cada vez y eso es bueno porque siempre tienes a alguien que te lleva al límite y te exige. Está haciendo cosas increíbles", apuntó el jugador de San Cándido, de 24 años.

Jannik Sinner rechazó que ganar Wimbledon suponga una liberación para él después de no ganar ni Australia, ni Roland Garros. "No creo que sea una liberación. Me alegra que doy lo mejor cada día y a veces sale bien y a veces no. Pero no hay nada que reprocharse ni que sea un fracaso no ganar un Grand Slam", recordó.

"Son cinco Grand Slams ya y sólo quiero disfrutarlos. Fue un día duro, pero si hubiera perdido hubiera seguido siendo un gran día porque jugar una final de un Grand Slam es especial en cualquier caso", finalizó Sinner.