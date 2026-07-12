Míchel y el Ajax modifican sus preferencias mientras que Dani Ceballos prioriza al Betis

El entrenador madrileño ha intentado fichar al centrocampista sevillano en las últimas semanas, pero el ex del Real Betis desea regresar al club verdiblanco. Es por ello que el Ajax se ha puesto a negociar el fichaje de Azzedine Ounahi, del Girona FC

Dani Ceballos acapara gran parte de la atención en el mercado de fichajes de verano del Real Betis. El centrocampista quiere volver y el club verdiblanco desea su regreso, pero aún no hay acuerdo entre las partes lo que ha provocado que otros equipos, como el Ajax, estén muy interesados en su fichaje. Míchel Sánchez, entrenador del conjunto neerlandés, quiere al de Utrera, pero al no terminar de convencerlo comienza a mirar a otros objetivos para reforzar el centro del campo ya que en las últimas horas negocia el fichaje de Azzedine Ounahi, del Girona FC.

Míchel quiere a Dani Ceballos en el Ajax, pero no lo ha convencido

Uno de los principales competidores que ha tenido y tiene el Real Betis a la hora de hacerse con el fichaje de Dani Ceballos es el Ajax entrenado por el español Míchel Sánchez.

El entrenador madrileño ha estado en contacto con el centrocampista, ex del Real Madrid, en las últimas semanas para intentar convencerlo de que se una al equipo neerlandés, pero Dani Ceballos no ha dado nunca el sí porque su deseo es jugar, de nuevo, en el Real Betis al cual va a esperar.

Esta situación ha desembocado en que el Ajax y Míchel Sánchez varíen su rumbo en el mercado de fichajes e intenten fichar a otro centrocampista, negociando ya con el Girona FC el traspaso de Azzedine Ounahi. El internacional marroquí es un viejo conocido de Míchel Sánchez ya que el madrileño lo ha entrenador en el club catalán en al última temporada. El Ajax se encuentra en negociaciones con el Girona FC intentando llegar a un acuerdo por debajo de los 25 millones de euros que marca su cláusula de rescisión.

Dani Ceballos sigue esperando al Real Betis

La situación entre Dani Ceballos y el Real Betis no ha cambiado nada en las últimas horas. El centrocampista es agente libre desde que rescindió su contrato con el Real Madrid y tiene como deseo el volver al club verdiblanco al que le ha dado prioridad absoluta a pesar de contar con el interés de equipos como el Ajax.

El de Utrera se encuentra disfrutando de sus vacaciones actualmente mientras se resuelve su futuro deportivo, pero ha hecho declaraciones en las que ha dejado de manifiesto que está por la labor de volver al Real Betis y que las diferencias económicas no serán nunca un problema. "Ya hemos hablado. Yo ahora lo único que quiero es jugar, sentirme importante. Todo lo demás, a esta altura de mi carrera deportiva, es totalmente secundario y eso es lo único que puedo decir".

Por el momento, no hay movimientos novedosos en la posible vuelta de Dani Ceballos al Real Betis. El equipo verdiblanco tiene muchos futbolistas en la posición de centrocampista y primero le tendría que dar salida a alguno al mismo tiempo que necesita liberar algún que otro salario elevado para hacer hueco a su plantilla que va a tener un sueldo de los más altos siempre y cuando acabe fichando por el Real Betis.