Noruega - Inglaterra, en directo los cuartos de final del Mundial 2026 en vivo online

Sigue en directo en ESTADIO Deportivo el partido de cuartos de final entre las Selecciones de Stale Solbakken y Thomas Tuchel en la Copa del Mundo 2026, donde el Estadio Miami acogerá un duelo enorme entre Erling Haaland y Harry Kane

Noruega e Inglaterra se juegan esta noche un puesto en las semifinales del Mundial 2026. El Estadio Miami acoge uno de los cuartos de final más esperados del torneo

El partido se disputa en Miami Gardens, Florida, en un recinto con capacidad para más de 65.000 espectadores. El estadio es la casa de los Miami Dolphins de la NFL y de los Miami Hurricanes de la NCAA

Noruega - Inglaterra: alineaciones probables, horario, canal y dónde ver en TV hoy el partido de cuartos de final del Mundial 2026

La selección escandinava llega a cuartos después de eliminar a Costa de Marfil y Brasil. Ambos partidos acabaron con victoria noruega por 2-1

Los Three Lions han sufrido, pero siguen vivos en el Mundial 2026. El equipo de Thomas Tuchel superó a RD Congo en dieciseisavos y a México en octavos

Erling Haaland vuelve a acaparar todos los focos antes del partido. El delantero del Manchester City acumula 7 goles, siendo el tercer máximo realizador del torneo

Harry Kane vuelve a liderar el ataque de Inglaterra en una noche de máxima exigencia. El delantero del Bayern de Múnich lleva 6 dianas, siendo el cuarto goleador del torneo

Noruega e Inglaterra se juegan este sábado 11 de julio su continuidad en el Mundial 2026. El partido de cuartos de final se disputa en el Estadio Miami, en Miami Gardens, Florida, y enfrenta a una de las grandes revelaciones del campeonato con unos Three Lions que vuelven a encontrarse ante una oportunidad histórica.

El cruce llega con dos delanteros acaparando los focos. Erling Haaland ha disparado el sueño noruego con una Copa del Mundo extraordinaria, mientras que Harry Kane vuelve a cargar con buena parte de la responsabilidad inglesa, que ha sufrido más de lo esperado para instalarse entre las ocho mejores Selecciones del mundo.

Erling Haaland impulsa a una Noruega que ya eliminó a Brasil

Noruega llega a los cuartos de final convertida en una de las grandes historias del Mundial 2026. El equipo de Stale Solbakken eliminó a Costa de Marfil en dieciseisavos y después tumbó a Brasil en octavos, ambos por 2-1, confirmando que su presencia en esta ronda no responde a la casualidad.

El nombre propio es evidente. Haaland se ha convertido en el gran argumento competitivo de una Selección que ha aprendido a jugar a partir de su amenaza. No solo por sus goles, sino por todo lo que genera alrededor: fija centrales, condiciona la altura defensiva rival y abre espacios para que Odegaard, Sorloth o Nusa encuentren situaciones de ventaja.

La estructura noruega también explica parte del éxito. Solbakken ha construido un equipo reconocible, físico, ordenado y con capacidad para correr tras robo. Nyland aparece como referencia en portería, Ajer y Heggem sostienen la defensa, mientras que Berg, Berge y Odegaard dan equilibrio a un centro del campo que no necesita monopolizar el balón para sentirse cómodo.

Ante Inglaterra, el reto será todavía mayor. Noruega tendrá que resistir momentos de dominio británico, proteger su área y elegir bien cuándo acelerar. Si consigue activar a Haaland cerca del área, el partido puede cambiar en cualquier acción.

Harry Kane y Jude Bellingham sostienen a la Inglaterra de Thomas Tuchel

Inglaterra llega a Miami con más desgaste del previsto, pero también con la sensación de haber sobrevivido a dos partidos de enorme exigencia mental. Primero remontó ante la República Democrática del Congo en dieciseisavos, con dos goles de Harry Kane, y después superó a México en octavos en un duelo mucho más tenso de lo esperado.

El equipo de Thomas Tuchel ha mostrado pegada, carácter y capacidad para responder en escenarios límite. Kane sigue siendo el faro ofensivo de los Three Lions, pero Jude Bellingham también ha asumido un papel decisivo en los metros finales. Entre ambos sostienen buena parte del peso competitivo de una Selección que no siempre domina, pero que tiene futbolistas capaces de resolver partidos.

El problema para Inglaterra está en la defensa. Jarell Quansah está sancionado tras su expulsión ante México, mientras que Marc Guehi y Reece James han arrastrado problemas físicos en la previa. Ese contexto obliga a Tuchel a ajustar una línea que tendrá enfrente a uno de los delanteros más difíciles de controlar del mundo.

El Estadio Miami mide el sueño de Noruega y la obligación de Inglaterra

El premio del Noruega – Inglaterra es enorme. El ganador avanzará a las semifinales del Mundial 2026 y se enfrentará al vencedor del Argentina - Suiza.

Para Noruega, alcanzar las semifinales supondría prolongar una historia que ya forma parte del gran relato del torneo. Para Inglaterra, avanzar sería confirmar que la generación de Kane, Bellingham, Saka y compañía todavía tiene una oportunidad real de pelear por un título.