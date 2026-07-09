Henderson, caída, operación y adiós Mundial

El centrocamipista de Inglaterra ha sido intervenido en Kansas City y se pierde el resto del Mundial, aunque se quedará en la concentración para animar a sus compañeros

El centrocampista inglés Jordan Henderson ha sido operado en Kansas City de la fractura en el brazo izquierdo que se produjo durante las celebraciones en el estadio Azteca tras derrotar a México (3-2), en el partido de octavos de final del Mundial 2026.

Henderson, que no jugó ese partido, tropezó con una valla publicitaria al tratar de volver al terreno de juego después de celebrar la clasificación a los cuartos de final con la afición inglesa pero cayó mal sobre su brazo y tuvo que ser retirado del campo en camilla con oxígeno, con una fractura en el radio.

El centrocampista, de 36 años, informó a través de las redes sociales que ya ha sido operado. "¡Operación realizada! ¡A prepararse para el gran partido del sábado! Muchas gracias a todo el personal que me atendió en el Instituto Ortopédico de Kansas City. En especial a los tres cirujanos que realizaron la operación", publicó.

Henderson, el único jugador inglés que ha disputado cuatro Copas del Mundo y cuya convocatoria fue objeto de polémica por su edad, permanecerá, pese a que ya se pierde el resto del Mundial, en la concentración del conjunto de Thomas Tuchel en Kansas City para animar a sus compañeros.

Reece James, entre algodones

La selección inglesa regresó al trabajo su base de Kansas City con las ausencias de Reece James, Marc Guéhi y Declan Rice, que hicieron trabajo personalizado al margen del grupo. Después del día de descanso que dio Thomas Tuchel tras clasificarse a los cuartos de final del Mundial, gracias a su victoria por 3-2 en el estadio Azteca sobre México, Inglaterra comenzó a preparar en el Swope Soccer Village el enfrentamiento del sábado contra la selección noruega.

James, Rice y Guehi siguieron programas de entrenamiento individuales y tampoco estuvo Jordan Henderon, que se pierde lo que resta de Mundial, tras sufrir una fractura en el brazo izquierdo después de que se tropezase con una valla publicitaria y cayese mal tras celebrar la clasificación con los aficionados ingleses presentes en el estadio Azteca.

Preocupa, sobre todo, la ausencia de Reese James, porque supone otra baja más para el lateral derecho, donde Thomas Tuchel no podrá contar con Jarell Quansah, expulsado ante México, y perdió antes del comienzo de la Copa del Mundo a Tino Livramento.

James fue titular en los dos primeros partidos de Inglaterra en el Mundial, pero sintió molestias en el isquiotibial, tras el empate sin goles frente a Ghana, que arrastra desde entonces. Quansah, titular contra Panamá y México, no puede jugar por sanción, lo que aumenta los problemas de Tuchel, que se ha enfrentado a críticas por no haber convocado para el Mundial al madridista Tren Alexander Arnold.