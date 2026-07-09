Lamine Yamal deja un recado para sus críticos: "Se tienen que callar"

El extremo de la Selección española y el FC Barcelona afronta los cuartos del Mundial 2026 ante Bélgica con ambición, responde a las críticas y se pronuncia sobre Leo Messi y el posible fichaje de Julián Álvarez por el conjunto azulgrana

Lamine Yamal llega a los cuartos de final del Mundial 2026 con una mezcla de tranquilidad y desafío. En una entrevista con Mundo Deportivo, el extremo de la Selección española dejó claro que no se conforma con lo hecho hasta ahora: “Puedo ser mejor”.

El futbolista del FC Barcelona asume el foco, no se esconde de las críticas y mira al duelo ante Bélgica como el momento ideal para dar un paso adelante. España está a tres partidos del título y Lamine siente que su gran noche en el torneo todavía está por llegar.

Lamine Yamal no se conforma antes del España - Bélgica

La frase resume muy bien el estado mental de Lamine Yamal antes del partido ante Bélgica. No habla como un jugador satisfecho por haber llegado a cuartos ni como un adolescente desbordado por el ruido. Habla como alguien que se exige más, incluso cuando ya es una de las grandes caras del Mundial.

“Puedo ser mejor. No me sirve con lo que hago”, reconoció el atacante español, que insiste en que nunca ha sentido que haya alcanzado su techo. Ni en el Barça ni con la Selección. Esa autoexigencia explica parte de su impacto, pero también la presión permanente que le acompaña con solo 18 años.

Lamine admite que llegó a Estados Unidos sin el ritmo ideal después de casi dos meses parado por lesión. Aun así, asegura que se encuentra cada vez mejor, que ha ganado minutos y que el tramo importante del Mundial empieza ahora. Su lectura es clara: los grandes partidos se recuerdan desde octavos, cuartos, semifinales y final.

Las críticas no frenan a Lamine Yamal

El extremo también habló de la otra cara del fenómeno: la gente que espera el fallo. Lamine diferencia entre quienes creen en él y quienes parecen aguardar una mala actuación para criticarle. Su respuesta, sin embargo, no suena a queja. Suena a combustible.

“Cuando ganas, todo duele menos”, dijo al ser preguntado por las críticas. También dejó una idea que define su carácter competitivo: los días en los que está bien, los demás “se tienen que callar”. No lo planteó desde la rabia, sino desde una calma que sorprende por edad y contexto.

El mensaje llega después de varios partidos en los que se ha analizado cada gesto, cada regate y cada decisión. Lamine entiende que su papel en España va más allá de un extremo al uso. Rodri ya había señalado públicamente que la Selección necesita que aparezca en las noches grandes, y él no rehúye esa responsabilidad.

Messi, Neymar y Cristiano marcaron la infancia de Lamine

Lamine también se rindió a los grandes nombres de su generación anterior. Habló de Messi, Neymar y Cristiano Ronaldo como futbolistas que marcaron la infancia de quienes hoy compiten en el Mundial. Sobre el argentino fue especialmente elogioso, sorprendido por el nivel que sigue mostrando en el torneo.

El atacante español no escondió su admiración, pero tampoco perdió el instinto competitivo. Si llega a una hipotética final contra Argentina, quiere ganarla. En el test más personal, de hecho, eligió precisamente a la albiceleste como rival deseado para una final mundialista.

También dejó varios detalles que ayudan a dibujar al personaje fuera del campo. Le gustaría conocer a LeBron James, escucha “Smooth Criminal” de Michael Jackson para entrar motivado al estadio, cambiaría la camiseta con Messi y se llevaría a Andrés Iniesta a esta Selección si pudiera elegir a un exinternacional español.

Lamine Yamal abre la puerta del Barça a Julián Álvarez

El tramo más azulgrana llegó cuando fue preguntado por Julián Álvarez. Lamine no quiso entrar en el estado real de una posible operación, pero sí fue claro sobre el encaje deportivo del delantero argentino en el Barcelona.

Lo considera un jugador de máximo nivel, de esos que cualquier equipo querría tener, y aseguró que en el vestuario culé lo recibirían con “los brazos abiertos”. También subrayó que su estilo pega con lo que necesita el Barça, un guiño evidente a un nombre que sigue muy presente en el mercado.

Ahora, sin embargo, todo queda aparcado por el Mundial. Lamine no quiere prometer nada más allá de ganar. Ni celebraciones, ni gestos, ni grandes titulares. Solo competir. Bélgica aparece como la siguiente frontera para un futbolista que ya avisa: lo hecho hasta ahora no le basta.