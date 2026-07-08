Dani Olmo, contundente con España: "Nos da igual lo que hagan las otras selecciones"

El jugador de la selección española compareció en rueda de prensa y asumió con naturalidad el hecho de tener que demostrar siempre más que el resto para ser titular. Sobre Lamine Yamal afirmó que lo ve "con más confianza"

Dani Olmo fue el jugador de la selección española que compareció este miércoles en la concentración de España en Los Ángeles. Dani Olmo, que empezó de suplente pero que ya suma tres titularidades en los cinco partidos que ha disputado la Roja, habló de cómo asume con naturalidad el hecho de tener que ir demostrando continuamente para ganarse la titularidad: "Creo que siempre ha sido mi vida, mi carrera, he tenido que ir demostrando lo que soy, pero yo también pongo esa exigencia conmigo mismo y si hay alguna duda, demostrarlo una vez más como he hecho siempre. Contento de estar ayudando al equipo dentro del campo".

Dani Olmo también demostró la seguridad del grupo de la selección española para afirmar que no se preocupan por el resto de países ya que saben perfectamente de lo que son capaces en este Mundial.

Dani Olmo cree en el nivel de España en este Mundial

Dani Olmo sigue viendo, como le ocurre a Luis de la Fuente, margen de mejora para la selección española por lo que apostó por seguir puliendo la máquina de la Roja: "Nos da igual lo que hagan las otras selecciones, sabemos lo que somos capaces de hacer, lo que hemos mejorado en este Mundial y todo lo que podemos hacer mejor. Estamos trabajando, hay que seguir puliendo y mejorando cosas y lo vamos a hacer en el siguiente partido y eso nos dará el pase a las semifinales".

Dani Olmo se rinde al nivel de Lamine Yamal

Como es lógico, Dani Olmo fue cuestionado por una de las estrellas de esta selección como es Lamine Yamal. De su compañero tanto en España como en el Barcelona, Dani Olmo apostó porque siguiese dando muchas alegrías a la Roja: "Le veo bien, con más confianza. Con muchas ganas de seguir jugando y demostrando. La conexión que tengo con él se ve en el campo, con y sin balón. Es un jugador que nos está dando y nos va a dar mucho, va a mejorar y seguro que en el próximo partido nos va a dar más".

Además sobre Lamine Yamal, comentó Olmo de cómo aporta más allá de los puros datos: "Lamine aunque no marque nos da muchísimo con sus regates o sólo con su presencia. Cuando recibe el equipo contrario manda dos o tres y eso genera espacios en otra parte del campo. Estamos seguros de que va a seguir ayudando".

Dani Olmo junto a Lamine Yamal en un partido de la selección española

No se quedó corto Dani Olmo con otro de sus compañeros en la selección y también en el cuadro culé, Pedri. El delantero habló de "lujo" el contar con el canario dentro del terreno de juego: "A Pedri es un espectáculo verlo, entrenar y jugar. Yo cada vez que lo veo lo veo espectacular. Con y sin balón, tenerle en el campo saber que Pedri está jugando te da un plus. Es un jugador que tenemos que tener y que necesitas dentro del campo, es indispensable para nosotros".

La posición de Dani Olmo en el sistema de Luis de la Fuente

Dani Olmo apostó por jugar de mediapunta ya que le gusta poder combinar con sus compañeros y buscar el espacio tal y como el propio jugador de la selección española confirmó: "Me gusta poder combinar con mis compañeros y estudiar el espacio, provocarlo para que vengan los compañeros. Tengo compañeros que me pueden dar el balón en cualquier situación". Además dejó claro que se siente con ganas de seguir jugando y ayudando: "Me siento muy bien dentro del equipo, con muchas ganas de seguir jugando, seguir ayudando con los partidos, con el juego, con goles o asistencias, lo que sea".

Por último Olmo mostró el nivel de focalización que tiene la selección española en relación al partido de Bélgica de cuartos de final: "Estamos pensando única y exclusivamente en el partido de Bélgica y nada más. Son unos cuartos de final de un Mundial y en semifinales si llegamos nos tocará un gran equipo". Elogió también a Courtois y a los jugadores diferenciales de Bélgica: "Ha demostrado tener uno de los mejores porteros del mundo o el mejor. Remontó en la otra eliminatoria, tiene jugadores diferenciales y hay que tener cuidado".