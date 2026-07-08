Taylor Fritz - Alexander Zverev: Horario, canal y dónde ver hoy en TV y online el partido de Zverev en Wimbledon 2026

Taylor Fritz y Alexander Zverev se ven las caras en los cuartos de final de Wimbledon, en un duelo que se ha repetido mucho últimamente y que domina el americano

Taylor Fritz y Alexander Zverev se enfrentan este miércoles en cuartos en lo que podría llamarse como una 'semifinal adelantada' por la parte baja del cuadro. Los dos nombres más reconocibles por este lado tras la eliminación prematura de Ben Shelton se encuentran en un duelo en el que se juegan mucho y al que Zverev llegará en desventaja.

Alexander Zverev salió, una vez más, algo 'dormido' en su reanudación ante Jiri Lehecka y eso hizo que el desgaste fuera mayor antes del duelo de este miércoles ante Fritz. Con dos sets de ventaja y 3-3 en el tercer set, su partido de octavos de final, que empezó el lunes, tuvo que acabarse el martes. El alemán sabía que no podía hacer lo de siempre, es decir, empezar poco a poco y luego ir a más. Debía acabar para cerrar el partido. Pero no lo cumplió, perdió los tres primeros juegos, y por tanto el set, y tuvo que jugar uno más para poder hacerse con el encuentro.

Eso será un hándicap para estos cuartos de final, en los que se enfrenta al rival más duro por su parte del cuadro, un Taylor Fritz que llega en un gran momento de forma y que estaba concienciado, viendo su rendimiento en los torneos previos a Wimbledon, para rendir aquí. Hasta tal punto lo vieron bien sus técnicos que lo convencieron que no defendiera su título en Eastbourne -aunque perdía una posición en el ránking con Djokovic- para que descansara de cara al tercer Grand Slam de la temporada.

Se trata de uno de los duelos más repetidos en los últimos años, así que no van a descubrirse nada. Lo curioso es que, pese a que Zverev ha estado habitualmente mejor situado, es Fritz el que domina sus duelos particulares por 10-5. Y el que ha vencido en las siete últimas veces que se han enfrentado. De hecho, hace más de dos años que no le gana Zverev, desde el Master 1.000 de Roma de 2024.

Taylor Fritz, incluso, sabe lo que es ganarle al alemán en hierba, pues lo hizo el pasado año en Stuttgart. Aunque es Zverev el que se llevó sus dos duelos en Wimbledon. El último fue hace cinco años, en tercera ronda y venció el germano por 6-7(3), 6-4, 6-3 y 7-6(4). El primero, en 2018, en segunda ronda, y necesitó de cinco sets: 6-4, 5-7, 6-7(0), 6-1 y 6-2.

¿A qué hora se juega el Taylor Fritz - Alexander Zverev?

El partido entre Taylor Fritz y Alexander Zverev correspondiente a los cuartos de final masculinos de Wimbledon 2026 tendrá lugar este miércoles 8 de julio. El encuentro se disputa en el segundo turno de la pista 1, por lo que el choque se prevé que comience en torno a las 16:30 horas -hora peninsular española; tras el Linda Noskova - Elise Mertens que arranca a las 14:00 horas.

Dónde ver por TV y online el partido de Taylor Fritz - Alexander Zverev en Wimbledon 2026

Movistar+ tiene los derechos en España de este Grand Slam desde hace mucho tiempo y los partidos se pueden ver a través de su plataforma, los principales, a través de sus dos canales, Movistar+ (dial 7) y #Vamos (dial 8), incluidos dentro de la oferta básica.

El tenis femenino tiene su principal acogida en el canal #Ellas (dial 53). Y Movistar+ también ha habilitado hasta diez señales simultáneas incluidas dentro del paquete Deportes+, para que los aficionados puedan seguir también la actividad de las pistas secundarias, especialmente en los primeros días.

En ESTADIO Deportivo les estamos dando cumplida cuenta de todo lo que acontece en esta edición de Wimbledon, con especial atención a lo que han hecho los tenistas españoles.