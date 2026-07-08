Así quedan los cruces de cuartos de final del Mundial 2026: cuadro completo, partidos y fechas

Los cuartos de final del Mundial 2026 ya cuenta las horas para su arranque, con ocho selecciones buscando desde mañana jueves el billete a semifinales y estar entre las cuatro mejores del torneo

Los cuartos de final del Mundial 2026 ya están aquí y, con ellos, cuatro apasionantes partidos que dictarán sentencia antes de disputarse las semifinales. Las diferentes selecciones clasificadas han pasado por diferentes momentos durante el torneo pero todas, con sorpresa como la de Noruega ante Brasil, han conseguido estar entre las ocho mejores. Además, ya hay horarios confirmados de cada uno de los encuentros de esta ronda.

Francia y Marruecos se citan en un duelo con cuentas pendientes

Por un lado, una de las selecciones en llegar a los cuartos de final del Mundial es Francia, que ha ganado todos los partidos que ha disputado. Los de Didier Deschamps son los grandes favoritos para llegar a la gran final pero Marruecos no lo pondrá nada fácil, que viene de vencer por 0-3 a Canadá ante su afición. Los de Ouahbi cuentan con el gran momento de jugadores como Ounahi, además del contratiempo con la lesión de Saibari.

Sin embargo, Francia cuenta con la incógnita de Tchouaméni, que no pudo jugar los octavos de final frente a Paraguay por una lesión de última hora. Pese a ello, ambas selecciones cuentan con 'armas' suficientes para comenzar en el once inicial en uno de los partidos más esperados de este Mundial, ya que podría servir de revancha al duelo que mantuvieron los dos combinados en el Mundial 2022.

España reta a Bélgica en los cuartos de final del Mundial

España llega como una de las selecciones invictas en este Mundial. Los de Luis de la Fuente lo han ganado todo excepto el empate en el primer encuentro, frente a Cabo Verde. No obstante, 'La Roja' no ha encajado ningún gol en los cinco partidos, lo que habla de tal manera de la fortaleza defensiva que tiene este equipo, liderado por jugadores en esa parcela como Pedro Porro, Cubarsí, Laporte y Cucurella, además de Unai Simón.

El combinado dirigido por Luis de la Fuente se verá las caras con Bélgica tras la victoria ante Portugal. Los de Rudi García, por su parte, vienen de golear a una de las anfitrionas de este Mundial, Estados Unidos, por 1-4. Jugadores como De Ketelaere, que viene de hacer un doblete, o Lukaku, De Bruyne, Tielemans y Courtois son los más destacados de una selección que está también a un paso de colarse entre las cuatro mejores del torneo.

Dos partidos que tendrán de todo y cerrarán los cuartos del Mundial

Noruega es una de las sorpresas en estos cuartos de final, que viene de derrotar a Brasil en octavos. La selección liderada por jugadores como Haaland o Sorloth se verán las caras con Inglaterra, que llega tras vencer a México en un partido en el que fue expulsado Quansah por una dura entrada, por lo que no podrá participar en la siguiente ronda. Tuchel deberá buscar un recambio para el lateral derecho.

Por último, Argentina y Suiza será el último enfrentamiento de estos cuartos de final del Mundial. Los de Scaloni sufrieron hasta última hora para remontar a Egipto, que se puso con 0-2 en el marcador y finalmente criticó diferentes decisiones arbitrales. Sin embargo, la actual campeona del mundo ha alcanzado una de las fase decisivas para medirse a los de Murat Yakin, que ganaron en penaltis a Colombia.

¿Cuándo empiezan los cuartos de final del Mundial 2026?

La ronda de octavos de final comenzará este jueves 9 de julio con el Francia - Marruecos, que tendrá lugar en el Gillete Stadium. Los de Didier Deschamps y los de Mohamed Ouahbi se reencontrarán tras la el choque del Mundial 2022, que acabó con la victoria francesa. Tras ello, será el turno de los otros tres partidos de esta ronda.

Así queda el cuadro del Mundial 2026 para los cuartos

Los enfrentamientos de los cuartos de final ya están definidos en su totalidad, tras el encuentro entre Suiza y Colombia de la pasada noche que se tuvo que resolver en la tanda de penaltis tras una igualdad total. Estos son los cruces y los partidos:

Fecha y partidos de los cuartos de final del Mundial 2026

Francia - Marruecos: Jueves 9 de julio, 22:00 hora española

España - Bélgica: Viernes 10 de julio, 21:00 hora española

Noruega - Inglaterra: Sábado 11 de julio, 23:00 hora española

Argentina - Suiza: Domingo 12 de julio, 03:00 hora española

Resultados completos de los partidos de octavos de final del Mundial 2026

Canadá 0-3 Marruecos

Paraguay 0-1 Francia

Brasil 1-2 Noruega

México 2-3 Unglaterra

Portugal 0-1 España

Estados Unidos 1-4 Bélgica

Argentina 3-2 Egipto

Suiza 0 (4)-(3) 0 Colombia