Néstor Lorenzo tras la eliminación de Colombia: "No convertir se paga"

El seleccionador de Colombia no oculta la decepción del equipo tras la derrota contra Suiza, que les deja fuera del Mundial 2026, pero reclama haber sido mejores durante el partido y busca el mérito para sus jugadores

Este martes 7 de julio se decidía el último clasificado a los cuartos del Mundial 2026 y el ganador de la última eliminatoria se ha hecho esperar. No ha sido hasta los penaltis cuando Suiza ha podido sentenciar su pase como una de las ocho mejores selecciones de esta edición, gracias a un penalti decisivo que marca Rubén Vargas.

De esta forma, Suiza hace historia e iguala su mejor marca en una Copa del Mundo, avanzando a una ronda de cuartos que no conseguían desde hace 72 años. Sin embargo, la eufórica suiza se contrarresta con la decepción de Colombia, que estaba siendo una de las grandes revelaciones de esta edición y que han caído eliminados de forma agónica en los penaltis. Por ello, el seleccionador 'cafetero', Néstor Lorenzo, ha lamentado la falta de precisión durante el partido, en el que fueron ligeramente superiores a los suizos.

Néstor Lorenzo confirma el mayor error de Colombia en la eliminatoria contra Suiza en los octavos del Mundial

El seleccionador de Colombia, Néstor Lorenzo, ha sufrido una decepcionante derrota contra la precisión que caracteriza a los suizos, que sólo cometieron un error en la tanda de penaltis y han logrado el pase a la siguiente ronda desde los once metros. Sus jugadores fallaron dos tiros, los de Davinson Sánchez y de Akanji que les eliminaron en penaltis, pero también desperdiciaron muchas más ocasiones durante el tiempo reglamentario del partido.

Al preguntarle al colombiano, que puede haber disputado su último partido como entrenador de la selección, por el mayor error de Colombia en este duelo reconoce que es "sin duda que no hacer gol". Lorenzo define este enfrentamiento como "bastante cerrado, muy táctico, muy parejo", aunque señala que Colombia tuvo más ocasiones que Suiza durante el choque.

Sin embargo, castigaron la falta de gol. "No convertir se paga. No hay nada que reprochar. Simplemente que a veces entra y a veces no" explica el seleccionador de la Tricolor al término del partido, aunque no es suficiente para justificar esta eliminación. "A mí me interesa que el equipo juegue bien, que genere opciones" añade Lorenzo, aunque de poco le han servido los 17 tiros a puerta generados, que no han acabado en gol.

Luis Suárez anima a Colombia tras la eliminación del Mundial 2026 contra Suiza

Los jugadores han reconocido estar profundamente tristes y decepcionados. Uno de los más claros ha sido Luis Suárez, que comparte opinión con el entrenador y su "nada que reprochar". "Hoy es un día triste para el país y esta selección" reconoce el colombiano, aunque busca sacar algo positivo de su camino en este Mundial. "Estábamos para mejores cosas, pero volveremos a levantarnos" añade tras esta dolorosa eliminación.