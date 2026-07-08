Suiza 0-0 (4-3) Colombia: Rubén Vargas y Kobel meten a los helvéticos en los cuartos del Mundial

El último partido de la ronda de octavos entre la Tricolor y los Helvéticos se ha resuelto en una ajustada tanta de penaltis, en la que Rubén Vargas marcó el gol decisivo para meter a Suiza entre las ocho mejores selecciones de este Mundial 2026

Rubén Vargas marca el penalti definitivo y da a Suiza el último pase a los cuartos de final del Mundial 2026Imago

El cruce entre Suiza y Colombia era el último de esta ronda de octavos del Mundial y se ha hecho de rogar para decidir al último clasificado. Con un 0-0 al final del tempo reglamentario, fue necesario ir a prórroga y después a los penaltis para decidir al ganador de este cruce, que termina con Suiza clasificado a los cuartos del Mundial 2026 desde los once metros.

Rubén Vargas, jugador del Sevilla FC, y el guardameta Kobel, son los grandes responsables de la victoria suiza en este igualado choque contra Colombia en el duelo final de los octavos. Los Helvéticos igualan así su mejor marca en una Copa del Mundo y ya esperan a Argentina en la próxima ronda. Con la portería a cero durante el tiempo reglamentario pero 4-3 a favor en penaltis, Suiza es el último clasificado a los cuartos del Mundial.

Máxima igualdad entre Suiza y Colombia en el partido de octavos del Mundial

El último duelo de los octavos del Mundial 2026 también ha sido el enfrentamiento menos vistoso. Al inicio de partido los jugadores se mostraban nerviosos y con poca precisión de cara a puerta. Una dinámica que se ha mantenido durante los 90 minutos. Fue Colombia la que tomó la iniciativa y la que creaba muchas más jugadas, con un intento de chilena de Luis Díaz que podría haber marcado la eliminatoria, pero que no acabó en la red. Y así con todas las ocasiones de Suiza, que cada vez que corría a la contra generaba mucho peligro.

No pudieron estrenar el marcador en la primera parte y en la segunda, en la que los helvéticos estaban mucho más metidos, tampoco hubo ni un sólo gol. Sí varias acciones de ataque, que se intercambiaban entre los dos países, pero que con buenas intervenciones de Camilo Vargas y de Kobel quedaron en nada. El duelo se iba encendiendo, pero agotaron el tiempo y fue necesaria media hora más.

Rubén Vargas y Kobel son los grandes héroes de Suiza en su clasificación a los cuartos del Mundial 2026

La prórroga ha tenido muchas ocasiones para Colombia, con Luis Díaz y Campaz amenazando a Kobel, que no ha dado ni una opción a los cafeteros. Y aunque los suizos han tenido menos opciones de cara a puerta, en los penaltis todo ha cambiado. Los de Murat Yakin han logrado meterse en cuartos al derrotar en penaltis a una de las sensaciones de este Mundial tras anotar 4 de los 5 penaltis, frente a los dos errores de Colombia.

Los 'cafeteros' han pagado caro los errores de Davinson Sánchez, que mandó el balón al larguero, y del Cucho Hernández, al que Kobel adivina el diaparo y detiene. Suiza se llevó un susto tras el disparo a las nubes de Manuel Akanji, pero Rubén Vargas, que tenía toda la responsabilidad, no falló en el penalti decisivo. Los Suizos han demostrado que son un equipo duro de roer y ya han igualado su mejor clasificación histórica en un Mundial al alcanzar los cuartos.

Suiza se enfrentará a Argentina en los cuartos del Mundial 2026

Tras una auténtica lucha por meterse entre los ocho mejores de esta edición e igualar así su mejor resultado histórico, ahora enfrentarán un reto aún más complicado. Los Helvéticos tendrán que verse las caras contra Argentina en la próxima ronda, que de forma milagrosa siempre encuentran la forma de ganar los partidos de esta edición en los últimos minutos.

La Albiceleste ha conseguido clasificarse para estos cuartos tras una remontada épica y polémica frente a Egipto, sellando el marcador con un 3-2. Un partido mucho más lucido que el de Suiza, pero que también le vale para estar en la próxima ronda.

Ficha técnica

0. Suiza: Gregor Kobel; Denis Zakaria (m.86, Silvan Widmer), Niko Elvedi, Manuel Akanji, Ricardo Rodríguez (m.71, Miro Muheim); Remo Freuler y Granit Xhaka; Fabian Reider (m.103, Zeki Amdouni), Ardon Jashari (min.46, Djibril Sow); Breel Embolo (m.86, Cédric Itten); Dan Ndoye (m.91, Rubén Vargas).

Entrenador: Murat Yakin (Suiza)

0. Colombia: Camilo Vargas; Daniel Muñoz, Davison Sánchez, Jhon Lucumí (m.119, Yerry Mina), Johan Mojica; Jefferson Lerma (m.82, Richard Ríos), Gustavo Puerta, Jhon Arias (m.66, Jaminton Campaz); Luis Díaz, James Rodríguez (m.66, Juan Fernando Quintero), Luis Suárez (m.82, Cucho Hernández).

Entrenador: Néstor Lorenzo (Argentina)

Penaltis: 0-1: Quintero, gol. 1-1: Xhaka, gol. 1-1: Davinson Sánchez, falla. 2-1: Zeki Amdouni, gol. 2-2: Jámilton Campaz, gol. 2-2: Manuel Akanji, fuera. 2-2: Cucho Hernández, para Kobel. 3-2: Cédeic Itten, gol. 3-3: Luis Díaz, gol. 4-3: Vargas, gol.

Árbitro: Iván Barton (El Salvador). Amonestó a Grant Xhaka, Denis Zakaria, y Miro Muheim, de Suiza; a Luis Suárez y Davinson Sánchez, de Colombia.

Incidencias: partido de octavos de final del Mundial 2026 disputado en el estadio BC Place de Vancouver ante unos 52.497 espectadores